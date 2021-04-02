© Газета «Новый Взгляд» { 2 апреля 2021 }

Александр Новиков – «Стрелочник»

Рубрики: [Музыка]  [Рецензия]  

Стрелочник

2021, «М2»

Классиком русского шансона Александр Новиков стал ещё в середине 80-х, когда на кассетах распространились его альбомы с песнями «Вези меня, извозчик», «Помнишь, девочка?..», «Город древний» и др. Три перечисленных хита, пожалуй, можно уже назвать достоянием отечественной эстрады, а не только шансона, хотя текст «Города» вновь успел стать политически сомнительным. Став «классиком», Александр Васильевич отнюдь не перестал быть живым человеком и действующим артистом. Он занимается бизнесом, регулярно даёт концерты и выпускает новые альбомы; я, честно говоря, слушаю не все, может быть, поэтому самый свежий диск «Стрелочник» произвёл на меня такое сильное впечатление.

И вот какова основная мысль после знакомства с пластинкой. Наши эстрадные звёзды даже в возрасте за семьдесят продолжают блистать молодость и красотой, но, как правило, это относится только к внешности. Их творческие прорывы остались в далёком прошлом, их попытки поиска модных музыкальных форм выглядят неубедительно. На этом фоне 67-летний Александр Новиков производит сильное впечатление. Он не меняется ни внешне, ни творчески, знакомые по полуподпольным кассетам интонации воспроизводятся в новых песнях в неизменном виде, харизмы у двухметрового «уголовного барда» хватит на десятерых, а самое удивительное – в его случае это не похоже на попытки реанимировать старый успех с помощью старых трюков: новинки оказываются совершенно вневременными. Вот «Вези меня, извозчик» – это к какому времени относится? К тому, когда извозчики были? Нет, на самом деле к любому времени; вот и новые песни ничуть не устарели, с 1984-го года так уж точно.

Если композиции «Стрелочник» и «Костюмчик», с которых начинается новый альбом, ещё можно посчитать некой стилизацией «нового Новикова» под «классического Новикова», то припев третьего трека «Шир-дыр-быр» зримо показывает, что Новиков неделим на периоды, что он всегда один и тот же и при этом по-прежнему очень убедителен в разработке своих обычных тем – «в кабак с красавицей в обнимку между ходками». Если сравнить с древними (и славными) хитами, заметно повысился технический уровень аранжировок и записи, но артист не злоупотребляет эстрадно-симфоническим звучанием, убирая на второй план всё, что не относится к мелодии, тексту и исполнению: они по-прежнему держат слушателя сильнее, чем любые аранжировочные выкрутасы. Впрочем, с середины альбома «Стрелочник» предлагает аудитории присоединиться к шансонной вечеринке в кабаке: новые треки, стилизованные под старый блатняк идут один за другим – «Шест», «Скамеечка», «Лампочка», «Поделить», «Муха», «Тётя Зоя», «Горько, Вася!»… Ощущения, конечно, специфические, зато отрыв от скучной реальности гарантирован.

Алексей МАЖАЕВ.

.


Похожие посты:


  1. АЛЕКСАНДР НОВИКОВ. СКАНДАЛЬНЫЕ ОТКРОВЕНИЯ

    2. АЛЕКСАНДР НОВИКОВ. СКАНДАЛЬНЫЕ ОТКРОВЕНИЯ

    легендарный автор-исполнитель разложил по косточкам весь русский шоу-бизнес Резко эмоциональной, скандальной по содержанию и сенсационной по выводам стала очередная вечеринка пресс-пати проводимая в “Ньюс-Пабе” по четвергам усилиями меня и Отара К. Впрочем, на сей раз пресс-посиделка произошла не [Читать...]


  2. Александр Новиков – музпрезидент России

    3. Александр Новиков – музпрезидент России

    Ровно за месяц до выборов президента России состоялись выборы музыкального российского президента. Процедура голосования, церемония подсчета голосов и инаугурация одновременно с банкетом проходила в клубе “Англетер”. В бюллетени для голосования была внесена единственная кандидатура – певца, композитора и [Читать...]


  3. Александр Новиков: «Политкорректность по отношению к мигрантам – это коллективная трусость»

    4. Александр Новиков: «Политкорректность по отношению к мигрантам – это коллективная трусость»

    О НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМАХ В РОССИИ – Наблюдая за происходящим, я чувствую свою полную беспомощность. Меня бесит отвратительная по своему цинизму фраза, что «преступность не имеет национальности». Преступность как раз таки имеет ярко выраженную национальность. Это скажет любой начальник [Читать...]


  4. Судья Дмитрий Новиков: «Меня пытали, закрывая в железном ящике!»

    5. Судья Дмитрий Новиков: «Меня пытали, закрывая в железном ящике!»

    Борьба с коррупцией, выражаясь современным языком, стала национальным трендом. С треском снимают министров, сажают чиновников, заводят уголовные дела. На этом фоне особо интересно следить за судьбами людей, которые задолго до «моды» на борьбу с казнокрадством бросали вызов порочной [Читать...]


  5. Александр Серов споет про «Солнце. Лето. Любовь…»

    6. Александр Серов споет про «Солнце. Лето. Любовь…»

    Александр Серов представит новую концертную программу «Солнце. Лето. Любовь…» в Театре киноактера 6 июня. В ней прозвучат как новые композиции народного артиста России, так и его главные хиты: «Мадонна», «Ты меня любишь», «Моя богиня», «Я люблю тебя до [Читать...]

$

Оставьте комментарий

Также в этом номере:

Лана Дель Рей – «Chemtrails Over the Country Club»
Казус Ефремова
Последняя роль


«««