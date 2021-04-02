Александр Новиков – «Стрелочник»

2021, «М2»

Классиком русского шансона Александр Новиков стал ещё в середине 80-х, когда на кассетах распространились его альбомы с песнями «Вези меня, извозчик», «Помнишь, девочка?..», «Город древний» и др. Три перечисленных хита, пожалуй, можно уже назвать достоянием отечественной эстрады, а не только шансона, хотя текст «Города» вновь успел стать политически сомнительным. Став «классиком», Александр Васильевич отнюдь не перестал быть живым человеком и действующим артистом. Он занимается бизнесом, регулярно даёт концерты и выпускает новые альбомы; я, честно говоря, слушаю не все, может быть, поэтому самый свежий диск «Стрелочник» произвёл на меня такое сильное впечатление.

И вот какова основная мысль после знакомства с пластинкой. Наши эстрадные звёзды даже в возрасте за семьдесят продолжают блистать молодость и красотой, но, как правило, это относится только к внешности. Их творческие прорывы остались в далёком прошлом, их попытки поиска модных музыкальных форм выглядят неубедительно. На этом фоне 67-летний Александр Новиков производит сильное впечатление. Он не меняется ни внешне, ни творчески, знакомые по полуподпольным кассетам интонации воспроизводятся в новых песнях в неизменном виде, харизмы у двухметрового «уголовного барда» хватит на десятерых, а самое удивительное – в его случае это не похоже на попытки реанимировать старый успех с помощью старых трюков: новинки оказываются совершенно вневременными. Вот «Вези меня, извозчик» – это к какому времени относится? К тому, когда извозчики были? Нет, на самом деле к любому времени; вот и новые песни ничуть не устарели, с 1984-го года так уж точно.

Если композиции «Стрелочник» и «Костюмчик», с которых начинается новый альбом, ещё можно посчитать некой стилизацией «нового Новикова» под «классического Новикова», то припев третьего трека «Шир-дыр-быр» зримо показывает, что Новиков неделим на периоды, что он всегда один и тот же и при этом по-прежнему очень убедителен в разработке своих обычных тем – «в кабак с красавицей в обнимку между ходками». Если сравнить с древними (и славными) хитами, заметно повысился технический уровень аранжировок и записи, но артист не злоупотребляет эстрадно-симфоническим звучанием, убирая на второй план всё, что не относится к мелодии, тексту и исполнению: они по-прежнему держат слушателя сильнее, чем любые аранжировочные выкрутасы. Впрочем, с середины альбома «Стрелочник» предлагает аудитории присоединиться к шансонной вечеринке в кабаке: новые треки, стилизованные под старый блатняк идут один за другим – «Шест», «Скамеечка», «Лампочка», «Поделить», «Муха», «Тётя Зоя», «Горько, Вася!»… Ощущения, конечно, специфические, зато отрыв от скучной реальности гарантирован.

Алексей МАЖАЕВ.