Казус Ефремова

Вот и вышла в свет книга о деле Ефремова. Не последняя, конечно. Первая из многих. Ведь история с Ефремовым затронула ключевые струны русской души, задела за живое огромное количество людей и не удивительно, что первым отреагировал человек, который помнит Михаила юным, блиставшим энергией и талантом молодым красавцем, от которого девки падали штабелями и сама маленькая Вера в лице Негоды побывала в его объятиях.

Бытоописателем Ефремова стал Евгений Додолев, известный журналист эпохи перестройки, успешный медиаменеджер в нулевые, а ныне писатель-мемуарист. Позиция автора относительно Ефремова не является, ни защитой, ни нападением. Я бы скорее расценил это как уважение к прошлому и попытку понять, что происходит с теми людьми которых мы так хорошо знали в молодости – ведь Додолев и Ефремов родом из одной «тусовки» – богемной среды восьмидесятых, объединившей «модную» молодежи эпохи позднего застоя. Додолев, сын известного советского писателя Юрия Додолева, сам частью этой среды, поэтому хорошо знает откуда родом нынешняя трагедия Ефремова.

В своей книге Додолев собрал многочисленные интервью, которые на протяжении журналистской карьеры успел сделать с Михаилом, добавил к портрету актера разговоры с адвокатами и комментарии самых разных людей, как свидетелей эпохи раннего Ефремова, так тех, кто знает его лишь по его актерским работам и проекту «Гражданин поэт». Главный тезис автора заключается в том, что из многочисленных версий себя Ефремов так и не смог выбрать главного. Сущностного. Того, что делает его уникальным не по родству династийному с великим отцом и (похоже не менее великим в будущем) сыном, а по «сути» человеческой.

Михаила невозможно воссоздать в уме даже опираясь на его собственные слова. Да, они сказаны в разное время, при разных обстоятельствах, все течет, все меняется, но где был реальный Ефремов совершенно непонятно. Он словно застрял в лабиринте собственной души и не сумел собраться даже на процессе – цельного образа не получилось.

Радует не только то, что книга не была задумана ни как отмазка, ни как обличение, но и то, что автор осознанно отказался от гонорара, что даже внесено в выходные данные. Этот уникальный для нашего меркантильного времени факт подтверждает мой тезис о том, что история, случившаяся с Ефремовым и суд, последовавший за аварией, выходит далеко за рамки пьяного ДПТ.

«Последняя роль Михаила Ефремова» это повод задуматься о том, что есть истинного в этом человеке, а что стало результатом стечения обстоятельств, неумолимого движения времени, давления среды, бытовых забот и банально слабости характера. И прочитав эту книгу, невольно задумываешься и о себе. Сумел ли ты сам сохранить то уникально-человеческое, что было даровано создателем? Как распорядился собственной личностью, как вписал ее в контекст времени? В эпоху перемен, а мы именно туда всем человечество и вступаем, все эти вопросы делаются исключительно важными, важнее чем просто история пьяного водителя, погубившего по неосторожности живую душу.

Книга Додолева будит не только мысль, но и тлеющее в каждом из нас чувстве вины и ответственности, тревожит пресловутое «авось», на которое мы все по-прежнему уповаем, заставляет остановиться и оглядеться, пока по беспечности или безответственности мы сами не сотворили чего-нибудь непоправимого.

Юрий КРЫЛОВ.