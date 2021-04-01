© Газета «Новый Взгляд» { 1 апреля 2021 }

Казус Ефремова

Рубрики: [Книги]  [Рецензия]  
Метки:

Мижаил Ефремов Последняя роль Обложка Додолев

Вот и вышла в свет книга о деле Ефремова. Не последняя, конечно. Первая из многих. Ведь история с Ефремовым затронула ключевые струны русской души, задела за живое огромное количество людей и не удивительно, что первым отреагировал человек, который помнит Михаила юным, блиставшим энергией и талантом молодым красавцем, от которого девки падали штабелями и сама маленькая Вера в лице Негоды побывала в его объятиях. 

Бытоописателем Ефремова стал Евгений Додолев, известный журналист эпохи перестройки, успешный медиаменеджер в нулевые, а ныне писатель-мемуарист. Позиция автора относительно Ефремова не является, ни защитой, ни нападением. Я бы скорее расценил это как уважение к прошлому и попытку понять, что происходит с теми людьми которых мы так хорошо знали в молодости – ведь Додолев и Ефремов родом из одной «тусовки» – богемной среды восьмидесятых, объединившей «модную» молодежи эпохи позднего застоя. Додолев, сын известного советского писателя Юрия Додолева, сам частью этой среды, поэтому хорошо знает откуда родом нынешняя трагедия Ефремова.

В своей книге Додолев собрал многочисленные интервью, которые на протяжении журналистской карьеры успел сделать с Михаилом, добавил к портрету актера разговоры с адвокатами и комментарии самых разных людей, как свидетелей эпохи раннего Ефремова, так тех, кто знает его лишь по его актерским работам и проекту «Гражданин поэт». Главный тезис автора заключается в том, что из многочисленных версий себя Ефремов так и не смог выбрать главного. Сущностного. Того, что делает его уникальным не по родству династийному с великим отцом и (похоже не менее великим в будущем) сыном, а по «сути» человеческой. 

Михаила невозможно воссоздать в уме даже опираясь на его собственные слова. Да, они сказаны в разное время, при разных обстоятельствах, все течет, все меняется, но где был реальный Ефремов совершенно непонятно. Он словно застрял в лабиринте собственной души и не сумел собраться даже на процессе – цельного образа не получилось. 

Радует не только то, что книга не была задумана ни как отмазка, ни как обличение, но и то, что автор осознанно отказался от гонорара, что даже внесено в выходные данные. Этот уникальный для нашего меркантильного времени факт подтверждает мой тезис о том, что история, случившаяся с Ефремовым и суд, последовавший за аварией, выходит далеко за рамки пьяного ДПТ.

«Последняя роль Михаила  Ефремова» это повод задуматься о том, что есть истинного в этом человеке, а что стало результатом стечения обстоятельств, неумолимого движения времени, давления среды, бытовых забот и банально слабости характера. И прочитав эту книгу, невольно задумываешься и о себе. Сумел ли ты сам сохранить то уникально-человеческое, что было даровано создателем? Как распорядился собственной личностью, как вписал ее в контекст времени? В эпоху перемен, а мы именно туда всем человечество и вступаем, все эти вопросы делаются исключительно важными, важнее чем просто история пьяного водителя, погубившего по неосторожности живую душу. 

Книга Додолева будит не только мысль, но и тлеющее в каждом из нас чувстве вины и ответственности, тревожит пресловутое «авось», на которое мы все по-прежнему уповаем, заставляет остановиться и оглядеться, пока по беспечности или безответственности мы сами не сотворили чего-нибудь непоправимого.

Юрий КРЫЛОВ.

Издательский Дом «Новый Взгляд»


Похожие посты:


  1. Извинение Ефремова

    2. Извинение Ефремова

    Играет Ефремов роль или нет? Искренне он говорит или нет? Ребята, вы же хотели, чтобы все по закону. Вот, это оно. По сути, начался процесс. Суд не разбирается в том, искренне человек раскаивается, что он там переживает. Рвет он [Читать...]


  2. Адвоката Ефремова Андрея Алешкина хотят лишить адвокатского статуса

    3. Адвоката Ефремова Андрея Алешкина хотят лишить адвокатского статуса

    Квалификационная комиссия Адвокатской палаты Санкт-Петербурга нашла нарушения этики в действиях адвоката Андрея Алёшкина,  после этого дело было передано в совет для рассмотрения заключения комиссии.  Он защищал интересы актера Михаила Ефремова во время апелляции на приговор по делу о ДТП [Читать...]


  3. «Казус Рудинштейна»: немного личного

    4. «Казус Рудинштейна»: немного личного

    Пять лет назад (Боже, как время летит!) мы сняли одну программу. Называлась она «Рудименты Рудинштейна» и была посвящена, как можно догадаться, нашумевшей той весной публикации отдельных глав книги Марка Рудинштейна в «Караване историй». Программа, к сожалению, так и [Читать...]


  4. “Казус Рудинштейна”

    5. “Казус Рудинштейна”

    Так назван был специальный выпуск программы “Золотая пыль”, который был отэфирен в минувшее воскресенье. Повтор завтра. Предыстория такова. В первом номере (февраль-март, №1 2010) журнала «Караван историй. Коллекция» был напечатан фрагмент книги легендарного кинопродюсера Марка Рудинштейна «Убить звезду». [Читать...]


  5. Казус Эль-Масри

    6. Казус Эль-Масри

    Злоключения Халеда Эль-Масри последнее время все активнее обсуждаются в средствах массовой информации. Напомню, что Эль-Масри – немецкий гражданин ливанского происхождения, который был задержан американскими спецслужбами в Македонии по подозрению в терроризме. Затем он был отправлен в Афганистан, где [Читать...]

$

Оставьте комментарий

Также в этом номере:

Александр Новиков – «Стрелочник»
Последняя роль


««« »»»