{ 29 марта 2021 }

Светлана Иванова считает себя подростком

Рубрики: [Шоу-биз]  

Светлана Иванова

Актриса Светлана Иванова поделилась в инстаграме размышлениями о своем стиле. Артистка выложила фото, на котором позирует на Патриарших прудах вся в черном: на ней надеты джинсы, объемный пуховик и рюкзак.

— Однажды я соберусь и начну одеваться, как все эти прекрасные девушки в инстаграм, на которых я подписана… Но не сегодня, не сегодня… Сегодня опять, как подросток, который школу прогуливает, — в шутку посетовала актриса.

В комментариях подписчики заметили, что Светлана задает правильную тенденцию.

— И это прекрасно. Когда на вас посмотрят девушки и поймут, что одеваться так, как хочется, и чувствовать себя уверенно и красиво — лучшее чувство, — заявили поклонники.

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