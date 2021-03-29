Светлана Иванова считает себя подростком

Актриса Светлана Иванова поделилась в инстаграме размышлениями о своем стиле. Артистка выложила фото, на котором позирует на Патриарших прудах вся в черном: на ней надеты джинсы, объемный пуховик и рюкзак.

— Однажды я соберусь и начну одеваться, как все эти прекрасные девушки в инстаграм, на которых я подписана… Но не сегодня, не сегодня… Сегодня опять, как подросток, который школу прогуливает, — в шутку посетовала актриса.

В комментариях подписчики заметили, что Светлана задает правильную тенденцию.

— И это прекрасно. Когда на вас посмотрят девушки и поймут, что одеваться так, как хочется, и чувствовать себя уверенно и красиво — лучшее чувство, — заявили поклонники.