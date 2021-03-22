{ 22 марта 2021 }

«Папик» вернется во втором сезоне

Рубрики: [Кино]  

Второй сезон комедийного сериала «Папик» стартует на канале СТС 5 апреля 2021 года.

В продолжении истории актёр на пенсии Александр Меркулов (Станислав Боклан) снова пытается начать новую жизнь — только теперь не со смены имиджа, а с выхода из тюрьмы. Ведь «дольче вита» в чужом особняке с гламурной охотницей за «папиками» Лизой (Дарья Петрожицкая) обернулась заключением в камере. Тем временем Лиза после удачного выступления в телешоу попадает в поп-группу и уезжает в первое турне. Хотя главных героев и развела судьба, они продолжают спасать друг друга в самых сложных ситуациях.

— Во втором сезоне мой дедушка попытается снова найти место под солнцем. Не буду скрывать, что скучал по герою. Вообще, всегда скучаю по своим удачным персонажам: всё-таки они часть меня. Ведь даже когда съёмочная история заканчивается, персонаж продолжает жить своей жизнью, — рассуждает Станислав Боклан.

Съёмки второго сезона проходили в Киеве, Киевской области и Одессе. В кадр попали Алешковские пески, Национальный музей народной архитектуры и быта Украины, одесские порт, пионерский лагерь и легендарная гостиница «Пассаж».

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