Вчерашнее заявление Антона Силуанова о том, что «если что» (если США введут санкции на госдолг или что-то ещë), то резервов ЦБ хватит на всë и на всех – это далеко не первый «звоночек» о вполне вероятном Большом П., но вместе с тем и самый серьëзный.

Начнем с того, что почти 23 года, со времен августа 1998, тема резервов ЦБ как «последнего рубежа» валютной обороны была самой табуированной в российских финансах. И власть, и прежде всего сами ведомства крайне ревностно относились к разграничению полномочий в отношении ГлавЗаначки. Особенно в этом преуспели почти все главы ЦБ, каждый раз указывавшие Минфину на то, что резервы – это «не ваши деньги» (а наши). Ситуация всех устраивала, пока у министерства был запас в виде двух стабфондов. Фонды как-то незаметно разошлись по большим и маленьким кризисам поэтому и денег нет, и держаться не за что.

Но если всë же придëтся лезть в мошну ЦБ, то следует учесть, что на всех не хватит – даже сейчас, при полутриллионных запасах, денег в обрез на сам госдолг и на корпоративный долг якобы акционерных, а на самом деле государственных компаний. На частный корпоративный долг – «денег нет совсем». На ликвидность банковской системы – «денег нет совсем, пора менять доллары». При этом не давать деньги банкам нельзя – рухнувшая банковская система добьëт экономику быстрее самого жуткого дефолта, но и давать – жалко, они же на них доллары купят, а дальше всë по кругу.

Хуже всего, что когда деньги (в смысле ЗВР, не рубли) ещë не закончатся, наверняка кому-то придëт в голову «светлая мысль» по поводу изъятия валюты у населения или принудительной конвертации вкладов. Чем это всë закончится – догадаться не сложно.

Остается одна надежда, что в последний момент у Кремля найдется то, что можно с выгодой «продать» Вашингтону. И не за обещания, как Горбачëву, а за реальные гарантии. И всем было бы хорошо, если бы это оказались не межконтинентальные ракеты. С доставкой.