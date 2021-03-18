Смерь Президента Танзании

Президент Танзании умер оставив в наследство эпидемию коронавируса и моду на туризм из России.

Джон Магуфули умер в связи с болезнью, но какой конкретно, неофициально объявлено. Оппозиция заявляла, что он болел коронавирусом, лечился в Индии и Кении. Магуфули весной запретил коронавирус в стране и заявил, что коронавирус лечится лимонно-имбирным смузи и молитвами. Он считал, что белая раса не умеет делать прививки.

Вчера Анна Попова из Роспотребнадзора рассказала, что два случая южноафриканского штамма ковида завезли из ЮАР и Занзибара. Занзибар – туристическая часть Танзании, куда правительство России в прошлом году разрешило летать в первую очередь. Роспотребнадзор считал Танзанию безопасной страной из-за низкого числа заболевших, а Танзания туристов очень хотела. Как соотносились отсутствие достоверной статистики и признание страны безопасной, непонятно. Штамм коронавируса – это не ВИЧ, который любвеобильный советский гражданин в 1981 году тоже завез из Танзании, но всё равно неприятно.

В связи со смертью Магуфули есть о чём подумать другим президентам-ковиддиссидентам Лукашенко и Бердымухамедову.