В прогрессивном сообществе дни ликования: Байден назвал Путина киллером, ну, согласился с этим, по крайней мере.

Гений, наконец-то, сорвал покровы, ура, дедушка, жми etc.

Мне кажется, это отличная новость.

Про что она? – про то, что как минимум до 2024 года никакого “налаживания отношений” не будет, и власти наши не будут заново дружить с теми властями. И слава Богу.

Потому что это в восьмидесятые годы, когда по ту сторону имелась Америка Рейгана – сладкая, манящая, великая страна, маленький кусочек которой можно было увидеть в счастливо привезенном видеомагнитофоне – предмет поинтереснее космического корабля, скажу я вам, советский школьник, – это был грандиозный соблазн, хоть и всем известно, чем все закончилось.

Это был другой, лучший мир.

А что теперь?

А теперь каждый день в ленте очередные комические новости.

То прочитал у неизвестного мне Давида Гуревича, что в Колумбийском университете в этом году есть “общая церемония” для выпускников, а есть -

Native Graduation: Sunday, April 25 at 4:00 p.m. EDT

Lavender Graduation (LGBTQIA+ community): Monday, April 26 at 4:00 p.m. EDT

Asian Graduation: Tuesday, April 27 at 10:00 a.m. EDT

и так далее.

То есть ужасным супремасистам Джонам и Мэри прописывается интернационализм, наше отечество – все человечество, меньшинства же, напротив, жестко группируются по своим садикам даже в таком невинном деле, как вручение диплома, и никаких чужих там не надо – ну буквально ленинская национальная политика и коммунистический университет трудящихся Востока.

А то Вадим Ярмолинец пишет, что школа в Вилледже выпустила инструкцию, где сообщает:

Вместо того, чтобы пользоваться словами «мама», «папа» и «родители», лучше пользоваться словами «взрослые», «домочадцы», «опекун», «член семьи».

Вместо слов «мальчик» или «девочка», при пересказе прочитанного, пользоваться словами «ребенок», «человек», «персонаж».

То есть вместо рейгановской улыбки, на свет которой бежал наш наивный совхозный генсек, и мы все вместе с ним, – теперь есть даже не ЛГБТ, а LGBTQIA+.

Иа-плюс. Входит и выходит. Не хочется узнавать, что означают все эти буквы.

Лучше уж еще какое-то время, ну хоть до 2024 года, пожить без налаживания отношений со всем этим адом. Со старым добрым киллером.

И заодно с папой и мамой.