Я раньше думал, что фем-гастарбайтеры, лгбт-гастарбайтеры, а также гастарбайтеры, перед которыми мы должны каяться, в общем, гендерфлюидные работники ЖКХ — это все ждет нас когда-то в будущем, в следующей серии.

Но, судя по тому, что на Евровидение система отправляет певицу «Манижу», уже сейчас сконструированную как надо — Россия = Таджикистан + феминизм, — ждать не придется.

Добчинский и Бобчинский из наших казенных инстанций хотят скорее, скорее попасть туда, где сочиняется большая мода, туда, где Байден, сериал «Бриджертоны», джип, который нельзя больше назвать «чероки», переводчицы, которым нельзя переводить, поскольку они хотели взяться за угнетенного автора, а сами-то — буржуйки etc. И даже популярного «Литл Бига», который, как говорят знающие люди, умеет недурно плясать, отодвинули в сторону во имя верности линии партии и правительства.

Так что будет нам и русская женщина Манижа, и русский мужчина — как его звали, того, который недавно вырезал целую семью в Нижегородской области? Уверен, что и он угнетен патриархатом, цисгендером и шовинизмом.

Еще недавно я был оптимистом.

Мне казалось, что в нашем народе все-таки победит здоровый восточноевропейский скептицизм — и реальность сумасшедшего дома, когда ее начнут сюда пересаживать, забуксует и развалится.

Но чем дальше в лес интерсекционной апроприации, тем больше я уверен в том, что именно у нас-то и развернется тот настоящий воспитательный процесс, на фоне которого и Меган Маркл с Окасией Кортес покажутся дивеевскими монашками.

Потому что только в России дубина политкорректности попадет в руки советского государства и советского народа, то есть в руки людей, для которых матриархат и сила национальных меньшинств — это не фантазии кампуса, а единственно известная «традиция».

И получится так, что поколение родителей примет новый мир как продолжение старого, тогда как дети — съехавшись в мегаполисы, начитавшись вандерзинов и освоив язык психотерапии, — будут старательно делать вид, что во всем этом есть какая-то революция, какое-то новшество и евровидение, хотя на самом деле это все та же переодетая и накрашенная Советская власть, которую по второму кругу привозят в пломбированном гендерном вагоне.

Свадьба родного товарища майора с глобальной прогрессоркой, PhD по Diversity Studies в University Of Dushanbe, будет хорошая и веселая.

Столы, как мы видим, накрывают уже сейчас.