Королева должна ботинки Меган целовать

Королева, вообще-то, должна ботинки Меган целовать. В свете последних традиций.

Извините, не могу устоять. Из-за злорадства. А как они — бритты — хотели?

Весь мир пошел по новому вектору развития. Как наша Ахеджакова. То есть — каяться, каяться и каяться. Стоять с плакатом — «прости нас, Меган!»

Ну за то, что вывезли некогда пращуров из Африки, помытарили на плантациях, дали потом эфемерную свободу. С Меган вообще жестоко поступили — какие-то второсортные роли подбрасывали. Измывались, однако.

А вот потом повезло — нашла психического Гарри, который семь лет по психотерапевтам бегал. Потому как не свезло ему родиться в простой семье, угораздило — в королевской семье. Вот такая невезуха с парнем приключилась. Мучился бедняга.

А тут вдруг счастье привалило — самая настоящая простолюдинка подвернулась. Да еще и чернокожая.

Спасение для всей семьи. В свете новых традиций.

Поэтому они — все эти венценосные — должны были прочувствовать всю ответственность перед угнетаемым чернокожим населением.

А они — губы надувать, да фиги потихоньку в кармане крутить.

Нет уж. Надо, чтобы все честно было.

На венчании королева должна была взрыдануть, дескать, прости меня, невестушка, дуру грешную. И — к башмакам припасть. Тогда было бы все по уму. По западному.

И не интересоваться с испугом — а какой внук-то получится. А просто перекрасить его в хороший гуталиновый цвет и всем на обозрение — вот какие мы толерантные.

Ну а в принципе, есть хорошая русская пословица — “не рой другому яму — сам в нее попадешь”. Или “каков поп — такой и приход.”

Выстраиваете для всех будущий лучезарный мир? А кто сказал, что в нем найдется место для вас? так что вперед — и с музыкой.

Ну а Меган — это только пешка в чужой игре. а может — ферзь. Это ж какое счастье для глобалистов — хрясь — и пополам через колено королевскую английскую семью. И всего ничего — расистами заклеймить.

Скоро значит, свободные толерантные англичане легко и непринужденно снимут это ярмо со своих плеч — потому как должен быть мультикультуризм. И не надо никаких скреп монархии..