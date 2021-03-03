На Украине строгая демократия. Об этом в интервью Гордону заявил Арсен Аваков.

Говоря о санкциях в отношении Медведчука, глава МВД Украины, назвал последние действия руководства страны «стратегическим выбором направления». “Я не призываю быть диктаторами, всегда коллегам говорю: давайте здесь не переходить границу. Но я формулируя очень ясный тезис: у нас демократия, но строго”.

Термина «строгая демократия» не существует. В русскоязычном интернете можно найти народные варианты этого термина. Первый вариант — строгое соблюдение демократической процедур. Другой вариант — строгое соблюдение воли народа. Можно добавить вариант — строгое выполнения обещаний народу, тогда Аваков будет солидарен с Вячеславом Володиным, который призывает ввести формальную ответственность за невыполнение предвыборных обещаний.

Но самый популярный вариант когда-то озвучил артист Михаил Боярский: «Строгая демократия, неумолимая и быстродействующая законность должна быть. Сейчас нужно строго наказать этих людей, чтобы другим было неповадно». На первом месте в этом случае не «демократия», а «строгая».

В России был свой вариант термина «суверенная демократия», под которую можно было подвести всё, что не похоже на другие, западные демократии. На Украине можно внедрить термин «строгая демократия».

Строгая демократия Зеленского будет бороться с уличной демократией и олигархической демократией. Силой, но не диктатурой. Санкции, судебные процессы и посадки олигархов, контроль над медиа олигархов. Недопущение митингов радикалов и давления на госорганы через протесты. У населения Украины строгая демократия может получить большую популярность.