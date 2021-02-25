{ 25 февраля 2021 }

Дзержинский Vs Невский

Рубрики: [Telegram]  

Голосование за памятник на Лубянке обвинили в накрутке. Якобы в начале голосования за памятник Александру Невскому появилось много голосов.

На самом деле, скорее всего, это связано с уведомлением для тех, у кого установлено приложение «Активный гражданин». Они узнали о старте и отдали свой голос Невскому.

Лидерство Невского предсказуемо. Среди поколения младше 35 лет мало кто знает о Дзержинском. Имя слышали, слышали о топонимах, но подробностей за что его любить, не знают. Невского проходят с начальной школы, с детского сада. Невский как персонаж похож на героя сериалов «Игры престолов» и «Викинг». О Невском снят знаменитый фильм Эйзенштейна.

Дзержинский за пределы старшего поколения, части силовиков и коммунистов не выходит. О Дзержинском нет ни одного культового фильма. У него ни одного, всенародно известного, подвига. В школьной программе имя Дзержинского нужно только тем, кто сдает ЕГЭ по истории, да и только для ответа, к какому периоду истории и ведомству он относится. В СМИ о Дзержинском рассказывают с приставкой «неоднозначный», что отпугивает, в отличие от Невского.

В связи с пандемий к электронным сервисам мэрии Москвы присоединилось больше людей старшего поколения, но основная аудитория — это люди помладше. Те, кто между Невским и Дзержинским выберут Невского. Это не заговор чиновников и не телефонные опросы пенсионеров, а реальность.

Методичка


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