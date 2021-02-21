Несмотря на столбик градусника, снег и здравый смысл, Кубок России всё-таки стартовал в минувшую субботу. И принёс сразу две сенсации. Московское «Динамо» обыграло на своём стадионе (наконец-то) считавшийся фаворитом столичный «Спартак», установив по ходу сразу несколько клубных исторических вех. Но куда более громкий гром грянул в матче «Зенита» и «Арсенала».

Обладатель всех прошлогодних российских футбольных трофеев неожиданно проиграл тулякам. Что особенно примечательно — матч состоялся на домашнем стадионе «Сине-бело-голубых» — Газпром-арене, чья задвижная крыша и теплое поле, казалось бы, должны были обеспечить хозяевам во всех смыслах комфортное преимущество. Но вышло как вышло.

Обратим внимание, что сегодня на поле выйдет и «саранский» «Тамбов». Вопреки всем прогнозам (и усилиям того же «Спартака»), «волки» живее всех живых и даже получили усиление в составе. Хоть и в виде бесплатных аренд, но «трансфер есть трансфер». Так что следите за футболом — эти матчи МатчТВ почему-то показывает бесплатно.