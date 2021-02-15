{ 15 февраля 2021 }

Антидот уныния

Рубрики: [Кино]  [Музыка]  
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ПРОЛОГ

Мир рехнулся, самое время слушать «Письма лета» «Иванушек», смотреть «Корону», холить любимых и читать меня. 

Держать глаза, конечно, надо открытыми, но и они должны отдыхать, и сердце, и душа, и разум. 

И этот обзор — антидот уныния. 

СЕРИАЛЫ

«ЗАБЫТЫЕ БОГОМ» («БЕЗБОЖНИКИ»)

Даже если вы посмОтрите только заключительную серию, вы — если вы не басран и не бревно — будете потрясены. 

Вот это — КИНО. 

Воспламеняющее кино; кино, которое благоволит ЧЕЛОВЕКУ. 

«ТРИМЕЙ»

В который уж раз пишу, криком кричу об этом рукотворном чуде — эпическом, многофигурном, душеспасительном. 

Неторопком дышащем любовью повествовании о том, как жители Нового Орлеана приходили в себя, наново обретали себя, заново открывали себя и Родину свою малую после всесокрушительного урагана. 

Я полюбил этих людей, и я очень хочу съездить в этот город — город музыки и стоиков. 

«КОРОНА»

Этот сериал целителен и от дисфории, и от гипотимии, в новом сезоне я только видел актрис, которых подобрали для ролей Принцессы Дианы и Маргарет Тэтчер. 

Кастинг, равно и все остальное, — недосягаемый уровень для нашенских киноделяг. 

«РЭДЧЭТ»

САРА ПОЛСОН умеет быть всякой. Здесь мастерски изображает чудовище. 

ФИЛЬМЫ

«ГОСФОРД-ПАРК».

Фильм-предтеча сериала «Аббатства Даунтон». 

Мир через призму диспозиции «господа-лакеи»; и те, и другие считают, что слишком тонко устроены для грубого мир. 

У фильма есть звездный состав и «Оскар», но до эпоса он не дотягивает. 

«РИЧАРД ДЖОУЭЛЛ»

КЛИНТ ИСТВУД для того нам и нужен, чтобы, подбадривая, напоминать: злу не победить. 

«РИТМ-СЕКЦИЯ»

БЛЭЙК ЛАЙВЛИ учиняет вендетту за семью, взорванную вместе с сотнями других людей в самолете. 

Убедительно мстит. 

Но вот для ДЖУДА ЛОУ всякая роль после «МОЛОДОГО ПАПЫ» — отступление. 

«АББАТСТВО ДАУНТОН»

Где еще произнесут такое: «взысканный фортуною»?

Я обожал одноименный сериал, фильм слабее, но время, что вы ему уделите, не будет потрачено впустую. 

Дело не в монархии и старинном укладе жизни, оставим эту территорию Н. С. Михалкову, тут другое важно, а именно разговор о Чести и Достоинстве. 

МУЗЫКА

КЛАССИКА. LЕОNАRD СОНЕN. «ОLD IDЕАS»

Один из самых значительных стариканов в мире. 

Разом нежно и сурово шептал правду об одновременно брутальном и трепетном мире, где, кажется, больше нет места лире и где каждый — как в тире. 

Но в качестве мишени. 

Самая убедительная, эпическая звуковая картина метафизически путаной жизни, где онтогенез повторяет филогенез, а быть Человеком считается доблестью. 

ВАНЕССА ПАРАДИЗ. «LЕS SОURСЕS».

Бывшая жена просравшего карьеру Джонни Деппа поет (если это можно назвать пением): «все стало кругом голубым и зеленым». 

Есть песня про КИЕВ и есть песня на итальянском. 

И то, и другое, и весь альбом — воплощение истомной скуки. 

КАЙЛИ МИНОУГ. «GОLDЕN»

Для легендарной блондинки не существует паллиативов: страдать — так с надрывом, но если веселиться, то так, чтобы дождинки и снежинки пустились в пляс. 

Альбом, может быть, и ходульный, но Кайли берет обаянием. 

МАРИО БИОНДИ. «ВRАSIL»

Итальянец поет по-английски. За версту слышно, как он хочет превзойти Барри Уайта. 

Причем человек заслуженный, не пацан, на кой изменяет самому красивому в мире языку, непонятно. 

Игорь Николаев тоже пытался петь на английском. 

«SUЕDЕ». «ТНЕ ВLUЕ НОUR»

«LIFЕ IS GОLDЕN» — наличие этой выдающейся песни оправдывает и все остальные песни, и все, что оная группа делала до сих (а группа, между прочим, известнее Вадима Казаченко). Одна эта песня объясняет и теорию струн, и как патологический педантизм может сочетаться с бескрайним легкомыслием 

Точная, изысканная, глубокая, полнозвучная, воспламеняющая. 

Мощная, как ОТАРИК НАИВЕЛИЧАЙШИЙ И ПРОГРАММА “КАКОВО?!”. 

НАRRY SТYLЕS. «FINЕ LINЕ»

Парень очень талантливый, кто ж спорит, но здесь нет ни единой воспламеняющей песни. 

«ВLАСК LIGНТ ВURNS». «СRUЕL МЕLОDY»

Музыка для черта, ладана и пыток террористов. 

НЕR. «НЕR»

Очень профессионально. 

Очень скучно, сердце не взыграет. 

GLЕN САМРВЕLL. ЛУЧШЕЕ. 

Послушайте, как в прежние времена — до тупой политкорректности и распоясавшихся суфражисток — уговаривали девушек вернуться: «НОNЕY, СОМЕ ВАСК». 

Сусально. 

ЭПИЛОГ 

Без ОТАРИКА НАИВЕЛИЧАЙШЕГО вы обречены на паралич эмоциональной сферы. 

Отар Кушанашвили


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