ПРОЛОГ
Мир рехнулся, самое время слушать «Письма лета» «Иванушек», смотреть «Корону», холить любимых и читать меня.
Держать глаза, конечно, надо открытыми, но и они должны отдыхать, и сердце, и душа, и разум.
И этот обзор — антидот уныния.
СЕРИАЛЫ
«ЗАБЫТЫЕ БОГОМ» («БЕЗБОЖНИКИ»)
Даже если вы посмОтрите только заключительную серию, вы — если вы не басран и не бревно — будете потрясены.
Вот это — КИНО.
Воспламеняющее кино; кино, которое благоволит ЧЕЛОВЕКУ.
«ТРИМЕЙ»
В который уж раз пишу, криком кричу об этом рукотворном чуде — эпическом, многофигурном, душеспасительном.
Неторопком дышащем любовью повествовании о том, как жители Нового Орлеана приходили в себя, наново обретали себя, заново открывали себя и Родину свою малую после всесокрушительного урагана.
Я полюбил этих людей, и я очень хочу съездить в этот город — город музыки и стоиков.
«КОРОНА»
Этот сериал целителен и от дисфории, и от гипотимии, в новом сезоне я только видел актрис, которых подобрали для ролей Принцессы Дианы и Маргарет Тэтчер.
Кастинг, равно и все остальное, — недосягаемый уровень для нашенских киноделяг.
«РЭДЧЭТ»
САРА ПОЛСОН умеет быть всякой. Здесь мастерски изображает чудовище.
ФИЛЬМЫ
«ГОСФОРД-ПАРК».
Фильм-предтеча сериала «Аббатства Даунтон».
Мир через призму диспозиции «господа-лакеи»; и те, и другие считают, что слишком тонко устроены для грубого мир.
У фильма есть звездный состав и «Оскар», но до эпоса он не дотягивает.
«РИЧАРД ДЖОУЭЛЛ»
КЛИНТ ИСТВУД для того нам и нужен, чтобы, подбадривая, напоминать: злу не победить.
«РИТМ-СЕКЦИЯ»
БЛЭЙК ЛАЙВЛИ учиняет вендетту за семью, взорванную вместе с сотнями других людей в самолете.
Убедительно мстит.
Но вот для ДЖУДА ЛОУ всякая роль после «МОЛОДОГО ПАПЫ» — отступление.
«АББАТСТВО ДАУНТОН»
Где еще произнесут такое: «взысканный фортуною»?
Я обожал одноименный сериал, фильм слабее, но время, что вы ему уделите, не будет потрачено впустую.
Дело не в монархии и старинном укладе жизни, оставим эту территорию Н. С. Михалкову, тут другое важно, а именно разговор о Чести и Достоинстве.
МУЗЫКА
КЛАССИКА. LЕОNАRD СОНЕN. «ОLD IDЕАS»
Один из самых значительных стариканов в мире.
Разом нежно и сурово шептал правду об одновременно брутальном и трепетном мире, где, кажется, больше нет места лире и где каждый — как в тире.
Но в качестве мишени.
Самая убедительная, эпическая звуковая картина метафизически путаной жизни, где онтогенез повторяет филогенез, а быть Человеком считается доблестью.
ВАНЕССА ПАРАДИЗ. «LЕS SОURСЕS».
Бывшая жена просравшего карьеру Джонни Деппа поет (если это можно назвать пением): «все стало кругом голубым и зеленым».
Есть песня про КИЕВ и есть песня на итальянском.
И то, и другое, и весь альбом — воплощение истомной скуки.
КАЙЛИ МИНОУГ. «GОLDЕN»
Для легендарной блондинки не существует паллиативов: страдать — так с надрывом, но если веселиться, то так, чтобы дождинки и снежинки пустились в пляс.
Альбом, может быть, и ходульный, но Кайли берет обаянием.
МАРИО БИОНДИ. «ВRАSIL»
Итальянец поет по-английски. За версту слышно, как он хочет превзойти Барри Уайта.
Причем человек заслуженный, не пацан, на кой изменяет самому красивому в мире языку, непонятно.
Игорь Николаев тоже пытался петь на английском.
«SUЕDЕ». «ТНЕ ВLUЕ НОUR»
«LIFЕ IS GОLDЕN» — наличие этой выдающейся песни оправдывает и все остальные песни, и все, что оная группа делала до сих (а группа, между прочим, известнее Вадима Казаченко). Одна эта песня объясняет и теорию струн, и как патологический педантизм может сочетаться с бескрайним легкомыслием
Точная, изысканная, глубокая, полнозвучная, воспламеняющая.
Мощная, как ОТАРИК НАИВЕЛИЧАЙШИЙ И ПРОГРАММА “КАКОВО?!”.
НАRRY SТYLЕS. «FINЕ LINЕ»
Парень очень талантливый, кто ж спорит, но здесь нет ни единой воспламеняющей песни.
«ВLАСК LIGНТ ВURNS». «СRUЕL МЕLОDY»
Музыка для черта, ладана и пыток террористов.
НЕR. «НЕR»
Очень профессионально.
Очень скучно, сердце не взыграет.
GLЕN САМРВЕLL. ЛУЧШЕЕ.
Послушайте, как в прежние времена — до тупой политкорректности и распоясавшихся суфражисток — уговаривали девушек вернуться: «НОNЕY, СОМЕ ВАСК».
Сусально.
ЭПИЛОГ
Без ОТАРИКА НАИВЕЛИЧАЙШЕГО вы обречены на паралич эмоциональной сферы.