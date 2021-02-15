ПРОЛОГ

Мир рехнулся, самое время слушать «Письма лета» «Иванушек», смотреть «Корону», холить любимых и читать меня.

Держать глаза, конечно, надо открытыми, но и они должны отдыхать, и сердце, и душа, и разум.

И этот обзор — антидот уныния.

СЕРИАЛЫ

«ЗАБЫТЫЕ БОГОМ» («БЕЗБОЖНИКИ»)

Даже если вы посмОтрите только заключительную серию, вы — если вы не басран и не бревно — будете потрясены.

Вот это — КИНО.

Воспламеняющее кино; кино, которое благоволит ЧЕЛОВЕКУ.

«ТРИМЕЙ»

В который уж раз пишу, криком кричу об этом рукотворном чуде — эпическом, многофигурном, душеспасительном.

Неторопком дышащем любовью повествовании о том, как жители Нового Орлеана приходили в себя, наново обретали себя, заново открывали себя и Родину свою малую после всесокрушительного урагана.

Я полюбил этих людей, и я очень хочу съездить в этот город — город музыки и стоиков.

«КОРОНА»

Этот сериал целителен и от дисфории, и от гипотимии, в новом сезоне я только видел актрис, которых подобрали для ролей Принцессы Дианы и Маргарет Тэтчер.

Кастинг, равно и все остальное, — недосягаемый уровень для нашенских киноделяг.

«РЭДЧЭТ»

САРА ПОЛСОН умеет быть всякой. Здесь мастерски изображает чудовище.

ФИЛЬМЫ

«ГОСФОРД-ПАРК».

Фильм-предтеча сериала «Аббатства Даунтон».

Мир через призму диспозиции «господа-лакеи»; и те, и другие считают, что слишком тонко устроены для грубого мир.

У фильма есть звездный состав и «Оскар», но до эпоса он не дотягивает.

«РИЧАРД ДЖОУЭЛЛ»

КЛИНТ ИСТВУД для того нам и нужен, чтобы, подбадривая, напоминать: злу не победить.

«РИТМ-СЕКЦИЯ»

БЛЭЙК ЛАЙВЛИ учиняет вендетту за семью, взорванную вместе с сотнями других людей в самолете.

Убедительно мстит.

Но вот для ДЖУДА ЛОУ всякая роль после «МОЛОДОГО ПАПЫ» — отступление.

«АББАТСТВО ДАУНТОН»

Где еще произнесут такое: «взысканный фортуною»?

Я обожал одноименный сериал, фильм слабее, но время, что вы ему уделите, не будет потрачено впустую.

Дело не в монархии и старинном укладе жизни, оставим эту территорию Н. С. Михалкову, тут другое важно, а именно разговор о Чести и Достоинстве.

МУЗЫКА

КЛАССИКА. LЕОNАRD СОНЕN. «ОLD IDЕАS»

Один из самых значительных стариканов в мире.

Разом нежно и сурово шептал правду об одновременно брутальном и трепетном мире, где, кажется, больше нет места лире и где каждый — как в тире.

Но в качестве мишени.

Самая убедительная, эпическая звуковая картина метафизически путаной жизни, где онтогенез повторяет филогенез, а быть Человеком считается доблестью.

ВАНЕССА ПАРАДИЗ. «LЕS SОURСЕS».

Бывшая жена просравшего карьеру Джонни Деппа поет (если это можно назвать пением): «все стало кругом голубым и зеленым».

Есть песня про КИЕВ и есть песня на итальянском.

И то, и другое, и весь альбом — воплощение истомной скуки.

КАЙЛИ МИНОУГ. «GОLDЕN»

Для легендарной блондинки не существует паллиативов: страдать — так с надрывом, но если веселиться, то так, чтобы дождинки и снежинки пустились в пляс.

Альбом, может быть, и ходульный, но Кайли берет обаянием.

МАРИО БИОНДИ. «ВRАSIL»

Итальянец поет по-английски. За версту слышно, как он хочет превзойти Барри Уайта.

Причем человек заслуженный, не пацан, на кой изменяет самому красивому в мире языку, непонятно.

Игорь Николаев тоже пытался петь на английском.

«SUЕDЕ». «ТНЕ ВLUЕ НОUR»

«LIFЕ IS GОLDЕN» — наличие этой выдающейся песни оправдывает и все остальные песни, и все, что оная группа делала до сих (а группа, между прочим, известнее Вадима Казаченко). Одна эта песня объясняет и теорию струн, и как патологический педантизм может сочетаться с бескрайним легкомыслием

Точная, изысканная, глубокая, полнозвучная, воспламеняющая.

Мощная, как ОТАРИК НАИВЕЛИЧАЙШИЙ И ПРОГРАММА “КАКОВО?!”.

НАRRY SТYLЕS. «FINЕ LINЕ»

Парень очень талантливый, кто ж спорит, но здесь нет ни единой воспламеняющей песни.

«ВLАСК LIGНТ ВURNS». «СRUЕL МЕLОDY»

Музыка для черта, ладана и пыток террористов.

НЕR. «НЕR»

Очень профессионально.

Очень скучно, сердце не взыграет.

GLЕN САМРВЕLL. ЛУЧШЕЕ.

Послушайте, как в прежние времена — до тупой политкорректности и распоясавшихся суфражисток — уговаривали девушек вернуться: «НОNЕY, СОМЕ ВАСК».

Сусально.

ЭПИЛОГ

Без ОТАРИКА НАИВЕЛИЧАЙШЕГО вы обречены на паралич эмоциональной сферы.