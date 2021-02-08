Шампанское «Вдова Кобзон»

Сын певца Иосифа Кобзона — бизнесмен Андрей Кобзон — подал в начале 2021 года заявку на регистрацию товарного знака «Вдова Кобзон» и его варианта на французском языке — Veuve Kobzon. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на базу данных Роспатента. Новый бренд он планирует зарегистрировать по 33 классу Международной классификации услуг (МКТУ), что позволит выпускать любую алкогольную продукцию, кроме пива. Сейчас заявка находится на рассмотрении ведомства. В 2019 году Андрей Кобзон для открытия винодельни приобрел 15 гектаров земли недалеко от Новороссийска.
Вдова исполнителя Нелли Кобзон в интервью нескольким изданиям подтвердила, что в курсе планов сына и поддерживает его, хотя не посвящена в детали этой истории.