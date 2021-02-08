Шампанское «Вдова Кобзон»

Вдова Владимира Высоцкого через суд требует 1 млн от «Комсомольской правды» Вдова Владимира Высоцкого Марина Влади подала в Савеловский суд г. Москвы иск о защите чести и достоинства и компенсации морального вреда в 1 млн рублей к ИД [Читать...]

Вдова певца Роя Орбисона Барбара на днях возбудила дело против компании Sony Music Entertainment. В иске, предъявленном Барбарой Орбисон, владеющей на сегодняшний момент состоянием своего мужа, представители Sony Music Entertainment обвиняются в неуплате авторских гонораров музыканту в размере [Читать...]

Черт меня дернул на ходу включить сейчас радио! Первое, что услышал на ЭХЕ – вопрос опытной, давно не девочки, ведущей: – Иосиф Кобзон…Это фигура с каким знаком для вас?.. Блин, да эта фигура еще не остыла, что ж [Читать...]

Во флоридском суде продолжается слушание дела Кортни Лав. Певица обвиняется в том, что в 1995 году на концерте в Орлеане ударила двух своих поклонников. Вдова Курта Кобейна считает, что назначенный штраф слишком высок, и отказывается его выплатить, хотя [Читать...]

Во флоридском суде продолжается слушание дела Кортни Лав. Певица обвиняется в том, что в 1995 году на концерте в Орлеане ударила двух своих поклонников. Вдова Курта Кобейна считает, что назначенный штраф слишком высок, и отказывается его выплатить, хотя [Читать...]