Вся современная Россия уже описана Федором Михайловичем Достоевским. За 190 лет в русской жизни не изменилось ничего.

Весь этот треш под названием «процесс Навального» описан в романе «Бесы». Феномен «нечаевщины», поразивший классика в 1870-м году, вернулся в немного адаптированном, лайтовом формате.

Пока без убийства, пока нет революционного террора. Но комплекс сверхчеловека, который, не стесняясь, демонстрирует Навальный, невозможно не заметить. Его демонстративный цинизм и глумление над стариком-ветераном — это утверждение своего вне или точнее «надчеловечества».

В глазах Навального никто не имеет права судить его. Ни суд, ни ничтожные людишки, которые именуют себя журналистами, не могут иметь никакого своего мнения, потому что он — сверхчеловек, альфа и омега, абсолютное знание и абсолютная ценность.

Отрицание общественной морали в этой парадигме — обязательно. И оно должно быть именно публичным и оглушительно-бесстыдным. Таким, как сегодня в суде, чтобы у последователей аж дух захватывало от космической черноты. Ведь больше нет пределов и все возможно…

Навальный — это проказа, заразная болезнь, гангрена. Ее не лечат антибиотиками. Тут работает только ампутация.