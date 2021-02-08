Поведение Навального на суде по делу о клевете на деда Игната было фантастически хамским — настолько хамским, что даже по лицам некоторых людей либерального вероисповедания «пробежала тень неловкости», — деду стало плохо, ему вызывали скорую, словом, развязность была ураганная, и, уж конечно, в суде страшной-престрашной диктатуры — тридцать седьмой год! — так себя никто и никогда не ведет.

Почему он — и его группа поддержки, конечно, — решили, что можно так выступить?

Они исходят из того, что дело сомнительное.

И это правда.

Во-первых, суть реального преступления — это никакая не клевета (для которой нужна конкретная ложная информация), а типичное оскорбление. Во-вторых, оскорбил он не самого деда адресно, а довольно абстрактное множество людей, рекламировавших поправки в Конституцию, ну а дед Игнат просто оказался среди них, и явно не он вызвал тогдашнее неудовольствие Навального. И, наконец, в обстоятельствах суда есть много неувязок — пожаловался совсем другой человек, свидетели путаются в показаниях, а дед Игнат явно и грубо использован кем-то в политических целях, что, разумеется, очень скверно.

Таким образом, получилось, что если дело сомнительное, клеветы не было, а деда использовали, — надо скакать на одной ножке и издеваться над 94-летним человеком, говоря о нем — в его же присутствии — так, как выражаются в каком-нибудь подростковом панк-мультфильме, гы, Бивис, гы.

Ну ведь его же использовали, так?

Ведь состава преступления нету, не так ли?

Ну смешно же, смешно?

Гы, Бивис, куклу какую-то в суд притащили, она ничего не соображает, щас они ее подушкой задушат, гы. Ты че, судья, что ли? Гы.

И это поразительно.

Как будто бы взрослому, почти 45-летнему господину, всерьез претендующему на должность номер один в стране и национальное значение, вообще не приходит в голову, что даже если 94-летнего ветерана использовали в политических целях, а фактическая сторона разбирательства несостоятельна, — все равно нельзя издеваться над этим 94-летним человеком, кривляться и доводить его до скорой.

«Они» — политические противники — поступили нехорошо, но это всего лишь значит, что необходимо сыграть в ответ достойнее их, а не — еще намного хуже и безобразнее.

Эта простейшая, элементарная идея — не обижай 94-летнего, не расчеловечивай его, даже если формально ты прав, а он нет, — просто не укладывается в голове агрессивного нарцисса, который настолько раздосадован своим положением, что искренне не понимает: с чего бы ему вести себя корректно, если с ним жестко играют?

Это, конечно, психопатология личности этого господина. Его совершенно подростковый взгляд на мир — и логично, что именно подростки, в нынешнем расширенном смысле этого возраста, и стали его ядерной группой поддержки.

Что такое взрослые — и, главное, как устроена жизнь, где есть место не только его собственному тщеславию и, если что-то идет не так, его собственной ярости, — он, видимо, не в состоянии усвоить.

В этой маленькой дурацкой истории — видна большая драма фатальной неспособности Навального быть национальным политиком и пусть хоть сто раз плохим, но эмоционально и умственно зрелым человеком, а не повелителем мух. А повелителю мух — даже ответственность за управление кулинарным техникумом не под силу. Какое государство, какие выборы, о чем речь.

Пусть отдыхает.

Ему теперь долго отдыхать.