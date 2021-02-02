Вы пробовали, имея задолженность хоть на рупь превышающую тридцать тысяч рублей, выехать из страны?

Не пробуйте — Родина вас так прижмет к груди, что в зобу сопрет дыханье..

А Навального с миллионными штрафами выпускала и желала счастливого пути и хорошего отдыха.

Находясь под условкой, вы пробовали класть с прибором на необходимость отмечаться в ментовке?

А у Навального получалось! Последний случай с выездом из страны в коме — исключение.

Не обсуждая справедливость приговора по делу «Ив Роше», это был сугубо политический приговор?

Тогда почему его таковым не признал даже ЕСПЧ, который для Навального, как Басманный суд для московских властей?

У балкарцев, народа простого, трудолюбивого, горного, над тонкой эстетикой пословиц и поговорок заморачивающегося не чрезмерно, есть такая старинная поговорка, ее мне как-то привел великий и мудрый Кайсын Кулиев:

«Если на тебя пукнули, а ты не пукнул в ответ, все подумают, что у тебя нет жопы».

А уж как только не пукал на власть Навальный!

И с разбегу, и в прыжке, и делая сальто в воздухе.

Он знал на что шел или был жестоко обманут гарантировавшими ему вечное молчание ягнят в Кремле.

У любой власти есть жопа, пусть даже геморроидальная от долгого сидения в кресле.

Ну, вот как-то так получается.

Он пытался сорвать с резьбы кремлевскую гайку — у него получилось, как получалось многое допрежь. Гайку сорвало.

Ты этого хотел, Жорж Данден!

Такие вот не очень веселые дела на эту минуту.

Не переключайтесь.