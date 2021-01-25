{ 25 января 2021 }

Кира Найтли больше не будет сниматься в секс-сценах

Рубрики: [Шоу-биз]  

Кира Найтли заявила, что больше не будет участвовать в секс-сценах и сниматься обнаженной у режиссеров-мужчин.

— Частично это тщеславие, а частично — мужской взгляд и объективация, — поделилась актриса в подкасте Chanel Connects. — Мне теперь очень некомфортно изображать то, чего от меня хотят мужчины.

Она отметила, что некоторые режиссеры просто хотят «поместить в кадр кого-то горячего», а некоторые секс-сцены «просто ужасны — вы все по уши в масле и кряхтите». По словам Найтли, на сегодняшний день она больше не заинтересована в подобных актерских задачах.

— Я слишком тщеславна, у меня тело женщины с двумя детьми, и я бы не хотела стоять перед группой мужчин обнаженной, — заключила она.

При этом Найтли не против сняться без одежды у режиссера-женщины, если это будет в контексте истории о материнстве и принятии своего тела.

 

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