Подростки и митинги

Большая ошибка борцов за свободу состоит в том, что они сосредоточились на подростках — и уже всем понятно, что именно подростки стали основным блюдом в их меню и фасадом их шоу.

Недоросли — это самая стадная, самая низкокачественная, жанр “пучок — пятачок”, аудитория, которую маркетологи зазывают для самых быстрых и легких продаж самого примитивного и вредного товара. Купи газировку, пацан.

Правда, бывают условия, когда подростки становятся очень опасным оружием — привет, Аркадий Гайдар, — но это бывает в тех случаях, когда высокая рождаемость, нищета и архаика обеспечивают обществу африканскую борьбу за власть, где равнодушные к своей и чужой жизни дети хорошо и бесплатно работают на Повелителя Мух.

К счастью, это не наша история.

Современные русские дети — сытые и балованные, мирные и надежно защищенные от того, Как Оно Бывает — защитным куполом путинизма. У нас тут не Аркадий Гайдар, у нас газировка.

Тем не менее, ясно, что впарить именно им — в отличие от опытных и недоверчивых взрослых — любую пропагандистскую лабуду про «свободу» и «так жить нельзя» проще всего.

Бегали же они по улицам в марте 2017 года — кстати, не знаете, куда делась та революция? я ее потерял, — вот и сейчас их зовут бегать. Ну а взрослые — из числа заинтересованных лиц — будут твердить заранее подготовленный текст о том, что молодежь — это наше будущее, и что власть, мол, это будущее потеряла, так что сдавайтесь и выходите с поднятыми руками, старперы.

Не покупайтесь на этот мелкий обман.

Где вас обманывают?

Элементарно, Ватсон.

Дети — это действительно наше будущее, и те подростки, которые в эти дни организуют себе немогумолчать и житьнеполжи в своем смешном тик-токе — это хорошие мальчики и девочки, особенно когда по отдельности, а не сбиты жуликами и проходимцами в толпу.

Но дело в том, что они растут.

И будущим они становятся в тот момент, когда они — уже не те, что были, когда купили у дяди-мошенника газировку и прекрасную Россию будущего.

Молодежь — это мгновенно воспламеняющийся, но и стремительно гаснущий материал.

Каждый год — новые впечатления, мнения, вкусы, проблемы, новая любовь, наконец.

И пройдет всего несколько лет — и окажется, что один — с головой в учебе, а на политику наплевать, второй пашет на двух работах, третий, увы, только пляшет и пьет, четвертая вышла замуж и вот-вот родит, пятая эмигрировала, ну а шестой и вовсе стал консерватором после того, как узнал, что был некто Розанов и некто Лимонов.

Неловко и вспомнить, что совсем недавно все они бегали за Навального.

Но это для нас недавно, а для них — очень давно.

Время в юности — оно вместительное как сундук, и в один день столько всего помещается, но зато столько же идет и на выброс, и не жалко терять.

Так что единственная государственная терапия при этой детской болезни навальнизма — ровно такая же, как и у всех родителей, воспитывающих подростка.

Терпение.

Строгое, но и понимающее терпение.

Где-то удерживать за рукав, где-то рассказывать и объяснять, и, самое главное, ждать.

И, если бережно и аккуратно пройти с ними этот глупый возраст, из-за угла сама выйдет и заберет их уже всерьез — нет, не прекрасная Россия будущего, наивная и невозможная, —

А взрослая жизнь.