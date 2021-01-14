Десакрализация власти

Из всех искусств для нас важнейшими являются кино и сериалы.

Продолжение достоинств часто оборачивается недостатком. И наоборот. В кино и сериалах США про президента можно говорить всё, что угодно. Для сценаристов там нет ничего невозможного. В «Скандале» и «Карточном домике» нам ясно показали, что президент США может быть лгуном, убийцей, монстром. Это в сериалах. Которые смотрят миллионы. “А это значит, — отложилось у американского зрителя в подкорке, — что его можно и нужно разоблачать в СМИ, выступать против, не давать ему говорить, выступать, затыкать рот, делать всё, чтобы низвергнуть его”. То есть всё дозволено. Что они теперь и делают с Трампом наяву. Президентская власть в США за последние десять лет десакрализована именно с помощью сериалов.

А значит (говорю это со сдержанным ужасом) — это правильно, что в России сценаристам сериалов не позволено придумывать всё, что им вздумается. Нельзя просто так взять и сказать, что президент России взял и убил знакомую журналистку, как это сделал Фрэнк Андервуд. Неизвестно, к чему это может привести. На Украине вон один-единственный сериал привёл к власти актёра средней руки, и мы видим, к чему это привело.

Оно нам надо?

Рауф КУБАЕВ.