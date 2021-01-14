{ 14 января 2021 }

Возвращение Навального

Рубрики: [Фейсбук]  
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Думаю, Навальный так спешно летит обратно не по своей воле. Его просто попросили, загостился он там.

Возможно, повлияло и то, что Алёшу в России хотят уже наказывать по-настоящему, а не в жанре водевиля, за который он получает хорошие деньги. Германии не нужны сейчас лишние неприятности, а скрывать у себя уголовника это не “борца с режимом”.

И отправляют его не “Люфтганзой”, а дешёвой “Победой”. С ужасом представляю себе, что ему придётся лететь в эконом-классе, а не в бизнес.

И то, что Лёша объявил о прилёте с координатами и даже открытым текстом призвал как можно больше встречающих, якобы в целях безопасности, может обернуться для него не очень хорошим. Его в лучшем случае, могут просто травмировать свои же, инсценировав покушение на него, а в толпе встречающих это проще, чем в малолюдном месте. Но Навальный этого не понимает. Он верит, что его по-прежнему ценят на Западе, но никто не рассчитывал, что он захочет там остаться. Не до него там сейчас. Своих проблем зватает. Да и ниточка потянется через роковую Марию Певчих дальше. Куда, мы пока не знаем, но мы и не должны это знать.

Поэтому, проект надо закрывать. Уже молодёжь подрастает на смену старым кадрам, которые даже со своими трусами не могут разобраться.

Наталия ЯНКОВА.

Наталия ЯНКОВА, 
Наталия ЯНКОВА, 

Издательский Дом «Новый Взгляд»


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