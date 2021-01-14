Возвращение Навального

Думаю, Навальный так спешно летит обратно не по своей воле. Его просто попросили, загостился он там.

Возможно, повлияло и то, что Алёшу в России хотят уже наказывать по-настоящему, а не в жанре водевиля, за который он получает хорошие деньги. Германии не нужны сейчас лишние неприятности, а скрывать у себя уголовника это не “борца с режимом”.

И отправляют его не “Люфтганзой”, а дешёвой “Победой”. С ужасом представляю себе, что ему придётся лететь в эконом-классе, а не в бизнес.

И то, что Лёша объявил о прилёте с координатами и даже открытым текстом призвал как можно больше встречающих, якобы в целях безопасности, может обернуться для него не очень хорошим. Его в лучшем случае, могут просто травмировать свои же, инсценировав покушение на него, а в толпе встречающих это проще, чем в малолюдном месте. Но Навальный этого не понимает. Он верит, что его по-прежнему ценят на Западе, но никто не рассчитывал, что он захочет там остаться. Не до него там сейчас. Своих проблем зватает. Да и ниточка потянется через роковую Марию Певчих дальше. Куда, мы пока не знаем, но мы и не должны это знать.

Поэтому, проект надо закрывать. Уже молодёжь подрастает на смену старым кадрам, которые даже со своими трусами не могут разобраться.

Наталия ЯНКОВА.

Наталия ЯНКОВА,

Наталия ЯНКОВА,