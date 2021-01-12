Культурное наследие России надо сжечь…

В истории русской культуры первой половины прошлого века есть четыре господина, которых я не просто люблю как авторов (я много кого люблю), но мне еще и очень близки их взгляды на многое, хоть и не на все.

Это Розанов, Шульгин, Пришвин и Булгаков.

Но вот что интересно: отношения этих авторов с интеллигентной общественностью, и тем самым кэнселингом, который она неизменно производит на протяжении столетий.

С Розановым проще всего.

Его распинали ровно как Трампа и Вуди Аллена, выгоняли и позорили.

Шульгин для общественности пребывал в статусе «дно — и тут снизу постучали», но если Розанов — дно, то он был снизу.

Я люблю рассказ о том, как кто-то из самых благородных и прекраснодушных кадетов — кажется, кн. Дм. Ив. Шаховской, — обнаружил у себя в прихожей оставленную кем-то газету «Киевлянин» — и снес ее в камин, взяв щипцами, поскольку был не в силах прикоснуться к такому руками (сифа, как говорили в советской школе).

Что касается Пришвина, то он много лет был известен условными рассказами о природе и прочими диктантами, поэтому никто просто не знал, что думает этот человек на самом деле. А думал он уйму всего примечательного, но выяснилось это уже в новые времена, когда стали выходить его многотомные дневники, но тут уж выручил принцип «ниасилел многабукоф», и поэтому его не стали разрукопожимать посмертно.

А вот с Булгаковым случилась самая удивительная история.

Почему его не коснулась культура отмены? Так только, слегка попробовали в двадцатые годы, булгаков — устаревшее слово, а потом никто уже и не возмущался.

А ведь взгляды Булгакова вполне прозрачны.

Кто такой Берлиоз? Погром кого, собственно, устраивает Маргарита? А Швондер?

А кого страстно ненавидит автор в «Белой гвардии», кто представляется ему самым нестерпимым злом, хуже большевиков?

И кого он мечтает уничтожить в рассказе «Я убил»?

Некоторые его мнения даже для меня — перебор. Так, в «Ханском огне» — и не надо прикидываться, что там есть критическая нота автора по отношению к герою, нету ее, — Булгаков фактически сообщает нам, что культурное наследие России надо сжечь, чтобы оно не досталось представителям движения БЛМ.

Под этим даже и я бы все-таки не подписался.

Но никакая Мариэтта Омаровна Чудакова — славная женщина, аннибал либерализма, люблю ее, — никогда не поднимала эту тему, да и вообще интеллигенция все это «пропустила».

Пока писал все это, понял, что есть и еще один пропущенный герой кэнселинга, которого я тоже очень люблю.

Это, конечно, Пастернак.

Есть у него в «Живаго» такая сцена, после которой даже и непонятно, как его не уничтожило партсобрание, но не основное, советское, а другое, которое и до сих пор непрерывно заседает.

Видимо, конфликт с Советской властью просто заслонил иные нюансы мировоззрения автора.

Отсюда мораль: политкорректный скандал силен здесь и сейчас, но чем больше проходит времени, тем менее важно, чем вы там могли провиниться перед общественным мнением современников..

Если, конечно, вас вообще вспомнят.