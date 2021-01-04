Мое всегдашнее — и гневно осуждаемое модными и прогрессивными людьми — желание, чтобы Путин не уходил никогда — имеет, помимо прочих, и совершенно неполитические причины.

Дело в том, что он ведь из поколения родителей.

Когда Ельцин сделал его премьер-министром и наследником, мне было ровно двадцать, и в то утро я лежал в кровати с очаровательной девушкой, которой теперь сорок шесть лет. Ох!

А когда он уйдет, вместо него возникнут мои ровесники — в качестве старших и главных.

Ну и зачем это нужно?

Зато пока есть Путин, я все еще могу думать, что и у меня все впереди, и где-то выше меня есть старшие, главные, и им виднее. И будь они хоть триста раз непримиримые и прогрессивные, какие угодно, но они все еще здесь.

Ветер времени и так омерзителен и беспощаден, и я отказываюсь стремиться к тому, чтобы он дул еще сильней.

Жаль, что я не могу просто нажать на кнопку «стоп» — и, с еще большим удовольствием, развернуть действие нашей жизни в обратную сторону, туда, где все молоды и все живы.

Но даже если и так — упаси меня Бог еще и ждать этих ваших поганых перемен.