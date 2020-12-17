«Ленинград» — «Миг»

2020, «Ленинград»

«Ленинград» внезапно вышел из творческого отпуска с 10-минутным клипом «Миг». Хотя это и не совсем клип, скорее короткометражка. Во-первых, там законченный сюжет и «киношная» подача, во-вторых, клип обычно снимается на песню, а в случае с «Мигом» самой песни в ролике очень мало.

Действие мини-фильма (режиссёр и автор сценария — Леонид Колосовский) происходит на церемонии вручения премии «Сильная женщина». Пока победительнице вручают статуэтку, одна из приглашённых гостей Татьяна знакомится с импозантным Романом и отчаянно флиртует с ним. Однако у неё тут же обнаруживается конкурентка — Светлана, небезуспешно пытающаяся обратить на себя внимание Романа. Не слишком сдержанное поведение дам по отношению к забредшему на вечеринку одинокому мужчине объясняется в припеве песни «Миг»: «Давай смелей, шампусик лей, мне каждый миг сейчас дорог. Любовь все злей, козлы — козлей у женщины под сорок». Искромётная перепалка между Таней и Светой приводит к кровавому бою в женском туалете — режиссёр Колосовский явно вдохновлялся женской дракой из «Убить Билла». К финале фильма социальная драма превращается в хоррор/слэшер, а победителем побоища оказывается (спойлер для тех, кому нервная система не позволит досмотреть до конца) та, у кого тяжелее статуэтка.

Снято эффектно, но сама идея уже немного запылилась. Когда Сергей Шнуров вводил в «Ленинград» женский вокал, он объяснил это так: куча певиц поёт о каких-то выдуманных проблемах и абстрактных чувствах, но никто не поёт реальным живым языком о тех вещах, которые женщины обсуждают между собой. Шнур всего лишь заполнил пустующую нишу, и поначалу это было эффектно: матерящиеся дамы с несложным набором проблем и желаний давали доходчивый ответ на вопрос «а что, так можно было?» и существенно освежили функционал шнуровской группы. Постепенно песни «Ленинграда» от женского лица стали напоминать мне саундтрек к анекдоту «настоящая женщина должна в жизни сделать три вещи, а не мечтать, как дура, о шубе». Тонко чувствующий дамскую душу автор-демиург Шнуров так и не продвинулся дальше набора штампов про очки, сумку, вояж и выгодную партию.

В новом клипе — при всех его кинематографических достоинствах — «женщины под сорок» показаны, мягко говоря, очень примитивными существами. В толерантном обществе певца и режиссёра обвинили бы в сексизме и затаскали бы по судам. Мы же просто скажем, что Сергею Шнурову пора бы как-то расширить свой «женский репертуар». В конце концов сам Сергей бывает не только вечно пьяным солистом «Ленинграда», воспевающим «яйца, табак, перегар и щетину», но и руководителем телеканала, наставником в «Голосе», участником «Прямой линии с Путиным» и автором нежных стихов о беременности молодой жены. У человека много масок, и мы даже не всегда понимаем, в каком из образов он настоящий. Лирические героини его песен тоже заслуживают большей многогранности — это, кстати, и на идеях для видеоклипов должно отразиться положительно.

Что касается композиции «Миг», фрагментарно и с большими перерывами звучащей в клипе, есть ощущение, что вся она родилась из показавшейся Шнурову красивой фразы «козлы козлей» — и дальше это уже было развёрнуто в полотно о половой невостребованности и кровавой драме. На мой вкус, красота этого образа весьма сомнительна. И уж точно его недостаточно, чтобы сделать «Миг» хитом прослушиваний и просмотров.

Алексей МАЖАЕВ.