Советы старого греховодника

ПРОЛОГ
Я помогу вам пробудить в себе давно уснувшую чувственность восприятия жизни.
Нужно быть телятиной и тундрой, чтоб не заразиться моим настроем, только сатана бесхвостая согласна жить бесцветной жизнью, подсвечивая себя в темноте и «заблуждаясь далеким заблуждением».
СЕРИАЛЫ
«ДРЯНЬ».
Качественная расхристанная женская драма о недолюбленности, которая рядится в тогу комедии.
Но есть одно смущающее обстоятельство: протагонистка страшна как смертный грех.
Чуть краше САНДРЫ О из «УБИВАЯ ЕВУ», но именно что чуть.
Так нельзя, верно, говорить, но кикиморы редкостные.
А так — да, нам всем хочется любви.
«МИЛЛИАРДЫ».
Я видел только одну серию нового сезона (этот сериал надо смаковать, он — отдельное удовольствие), но даже по этой серии можно заключить, что сериал который уж год беспорочен, барочен, не знает усталости, ярок и высокохудожественен.
ДЭМИАН ЛЬЮИС со всеми своими онерами (даже часто перекошенной рожей) бесподобен.
«НА СТАРТ».
Натужливый юмор.
«ДВОЙКА».
Для знающих людей довольно информации, что эти сериалы — ДЭВИДА САЙМОНА. Это знаковое имя — значит, смотреть не обинуясь, непременно, безоговорочно.
Смотреть многофигурные, многоуровневые и сложносочиненные сериалы Саймона — безвозбранное и дистиллированное удовольствие.
Саймон — самый гуманный автор; его занимают судьбы маленьких людей, которым — всем без исключения! — он желает Благодати.
В его сериалах — невероятно высока чувственность восприятия жизни.
«ГЛАВНЫЙ ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ».
Я лично смотрел из — за ХЕЛЕН МИРРЕН, одной из живейших актрис и поныне; годы ей не указ и не помеха.
Сериал старый, и я представляю себе, как он взорвал весь свет в свое время.
Но, конечно, не эталонный скандинавский «МОСТ».
ФИЛЬМЫ
«ПРОЧЬ», «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ».
Фильмы, которым было посвящено много экзальтированной ерунды.
Ничего выдающегося.
Тема расизма меня лично не занимает, расисты — ублюдки, но и оппоненты их часто — тоже, а в «Малыше» слишком надуманная лирическая линия, которую не спасает даже вечная песнь Барри Уайта. Даже грузинская полифония ее бы не спасла.
«ПОСЛЕДНИЙ ПОРТРЕТ».
Если б не уважение к актеру СТЭНЛИ ТУЧЧИ, который по временам изображает режиссера, и к ДЖЕФФРИ РАШУ, который неизменно убедителен, — изругал бы фильм последними словами.
Метафизика и претензия.
«ИГРЫ РАЗУМОВ».
Сошлись два титана: ШОН ПЕНН И МЕЛ ГИБСОН.
История, претендующая на эпос, про создание Оксфордского словаря.
Именно что — претендующего: грандиозного результата не получилось, хотя по временам фильм неизреченно хорош.
Правильно: когда на экране Шон Пенн — и никого больше, тихо становится даже в Польше.
«ДЕТРОЙТ», «ДНЕВНИК ПАСТЫРЯ».
«Детройт» сняла КЭТРИН БИГЕЛОУ, самая красивая женщина в мире режиссеров; она же сняла «На гребне воды», «Повелителя бури», «Цель номер один» и «Вес воды» с моим Шоном Пенном.
То есть ерунду девушка не снимает.
Кино о расизме, посвящено эксцессу, случившемся в названном городе во время оно, а сам фильм вышел несколько лет назад.
То есть Бигелоу как в воду глядела.
В «Дневнике» ИТАН ХОУК тщится доказать, что способен сладить с эпической ролью священника, борющегося с собственными демонами и фрустрациями.
Ну что вам сказать… истово тщится.
«ЦИНЦИННАТИ КИД».
Если вы ничего не смыслите в игре в покер, большой вопрос, стОит ли вам смотреть это кино.
Я его смотрел ради СТИВИ МАККУИНА.
Беспримерная харизма.
А смысл фильма простой: любая игра заканчивается, но любовь — никогда.
Маккуин старательно делает вид, что не знал этого.
«ВСЕ ДЕНЬГИ МИРА».
Много слабее блестящего сериала «ТРАСТ» ДЭНИЭЛА БОЙЛА на ту же тему.
«Мы в жопе, а не в гробу».
Это ненадолго.
«ИГОРНЫЙ ДОМ» ДЭВИДА МЭМЭТА.
Для Мэмэта кино — это состояние ума, вот именно что не места и души состояние, но — ума.
Он редко снимает кино, а если уж снимает, то на тему «ущербное одноприродно с совершенством», но смысл настоящего фильма можно выразить словами “все люди — жулики”.
Я и без Мэмэта это знал, потому что сам такой.
МУЗЫКА
ПЕСНЯ. КЛАССИКА. «СТАРЫЙ КЛЕН».
Горький в «МАМАШЕ КЕМСКИХ» задается вопросом: что проклинать, что благословлять?
В этой песне столько света, что хочется только благословлять и благословлять весь свет, забыв про подлое устройство Вселенной, Ницше, того же Горького.
Вечная песня, дарующая атараксию и душевное равновесие.
КЛАССИКА. «SРIRIТS НАVING FLОWN».
Послушайте заглавную песнь — и вам больше никогда не будет душно, и жизнь ваша не покажется вам боле пропащей и заполненной мелкими страстями.
ВОY КING. «WILD ВЕАSТS».
Необоримо хочется спросить у музыкантов: что вы имели в виду?
Вот и вся рецензия.
АLАN РАRSОNS. «ТНЕ SЕСRЕТ».
Послушайте излучающую Благодать «SОIRЕЕ FАNТАSТIQUЕ» — и «истомленный ум воскреснет для новых светлых мыслей».
«10 СС». ЛУЧШЕЕ.
Небесные силы, первый альбом группы вышел аж в 73-ьем, они давным-давно стяжали статус культовых музыкантов и гастролируют посегодня.
Но рассказывать о них сегодня — это все равно что рассказывать вам о поэте Борисе Чичибабине.
Но послушать надо.
Как и Чичибабина почитать.
Полифония почти на уровне грузинской.
ДЖОН МАЙЕР. «ТНЕ SЕАRСН FОR ЕVЕRYТНING».
А что, с отдельными песнями если не жизнь, то отдельные ненастные моменты вполне можно вынести.
АNЕ ВRUN. “WНЕN I’М FRЕЕ”.
Исполняет — как атарактиков нажравшись.
Кто-нибудь крикните камбале этой: больше жизни!
ТНЕWЕЕКND. «КISS LАND».
Песен в альбоме 12, но паренек, который производил на меня впечатление электрического живчика, просыпается после 7-ой.
Когда лимфатический рэпер Дрэйк (есть такая в альбоме коллаборация) кажется на твоем фоне кататоником, это о многом говорит.
У парня красивый голос, сносная харя, он четко понимает, что поет «для девического вздоха», а не для ОТАРИКА, но с придыханием здесь перебор. Любая бэйба начнет зевать.
«JМSN», «WНАТЕVЕR МАКЕS U НАРРY»; РЕТЕR DОНЕRТY, «НАМВURG DЕМОNSТРАТIОNS».
Ничего плохого сказать про оба альбома не могу, особенно про первый.
Про него, про первый, можно даже сказать, что он прихотливый.
Но буду ли я еще раз слушать эти альбомы?
Шалишь, я тоже прихотливый.
JОНN МЕLLЕNСАМР. ЛУЧШЕЕ.
Предтеча Брюса Спрингстина: мускулы, нахрап, натиск, буря.
Четко и заразительно.
LIАМ GАLLАGНЕR. «АS YОU WЕRЕ».
Даже Юлию Шилову читать увлекательнее.
SЕLЕNА GОМЕZ. «FОR YОU».
Если бы не пылающая пубертатным огнем «LОVЕ YОU LIKЕ А LОVЕ SОNG», под которую я привожу себя в порядок, написал бы: натужливая поп — музыка.
КОНЦЕРТ. U2 В ПАРИЖЕ.
Тот случай, когда безудержная, клиническая болтовня БОНО, обыкновенно непомерная и чрезвычайно раздражающая, уместна: ирландцы приехали в Париж после подлого теракта.
Вулканический концерт, с учетом обстоятельств — до мурашек.
ЛИТЕРАТУРА
МАКСИМ ГОРЬКИЙ. «МАМАША КЕМСКИХ».
После этого рассказа спорить о том, большой ли писатель Горький, так же бессмысленно, как вычитать из нуля. Химически чистая литература.
ЭПИЛОГ
Нормальный человек не может быть рабом тенденции.
Я, может, и старый греховодник, но я умею радоваться любым аспектам бытия.
Совершеннейшая правда в том, что именно означенное умение делает меня неуязвимым для «свинцовых мерзостей жизни».