Советы старого греховодника

ПРОЛОГ

Я помогу вам пробудить в себе давно уснувшую чувственность восприятия жизни.

Нужно быть телятиной и тундрой, чтоб не заразиться моим настроем, только сатана бесхвостая согласна жить бесцветной жизнью, подсвечивая себя в темноте и «заблуждаясь далеким заблуждением».

СЕРИАЛЫ

«ДРЯНЬ».

Качественная расхристанная женская драма о недолюбленности, которая рядится в тогу комедии.

Но есть одно смущающее обстоятельство: протагонистка страшна как смертный грех.

Чуть краше САНДРЫ О из «УБИВАЯ ЕВУ», но именно что чуть.

Так нельзя, верно, говорить, но кикиморы редкостные.

А так — да, нам всем хочется любви.

«МИЛЛИАРДЫ».

Я видел только одну серию нового сезона (этот сериал надо смаковать, он — отдельное удовольствие), но даже по этой серии можно заключить, что сериал который уж год беспорочен, барочен, не знает усталости, ярок и высокохудожественен.

ДЭМИАН ЛЬЮИС со всеми своими онерами (даже часто перекошенной рожей) бесподобен.

«НА СТАРТ».

Натужливый юмор.

«ДВОЙКА».

Для знающих людей довольно информации, что эти сериалы — ДЭВИДА САЙМОНА. Это знаковое имя — значит, смотреть не обинуясь, непременно, безоговорочно.

Смотреть многофигурные, многоуровневые и сложносочиненные сериалы Саймона — безвозбранное и дистиллированное удовольствие.

Саймон — самый гуманный автор; его занимают судьбы маленьких людей, которым — всем без исключения! — он желает Благодати.

В его сериалах — невероятно высока чувственность восприятия жизни.

«ГЛАВНЫЙ ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ».

Я лично смотрел из — за ХЕЛЕН МИРРЕН, одной из живейших актрис и поныне; годы ей не указ и не помеха.

Сериал старый, и я представляю себе, как он взорвал весь свет в свое время.

Но, конечно, не эталонный скандинавский «МОСТ».

ФИЛЬМЫ

«ПРОЧЬ», «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ».

Фильмы, которым было посвящено много экзальтированной ерунды.

Ничего выдающегося.

Тема расизма меня лично не занимает, расисты — ублюдки, но и оппоненты их часто — тоже, а в «Малыше» слишком надуманная лирическая линия, которую не спасает даже вечная песнь Барри Уайта. Даже грузинская полифония ее бы не спасла.

«ПОСЛЕДНИЙ ПОРТРЕТ».

Если б не уважение к актеру СТЭНЛИ ТУЧЧИ, который по временам изображает режиссера, и к ДЖЕФФРИ РАШУ, который неизменно убедителен, — изругал бы фильм последними словами.

Метафизика и претензия.

«ИГРЫ РАЗУМОВ».

Сошлись два титана: ШОН ПЕНН И МЕЛ ГИБСОН.

История, претендующая на эпос, про создание Оксфордского словаря.

Именно что — претендующего: грандиозного результата не получилось, хотя по временам фильм неизреченно хорош.

Правильно: когда на экране Шон Пенн — и никого больше, тихо становится даже в Польше.

«ДЕТРОЙТ», «ДНЕВНИК ПАСТЫРЯ».

«Детройт» сняла КЭТРИН БИГЕЛОУ, самая красивая женщина в мире режиссеров; она же сняла «На гребне воды», «Повелителя бури», «Цель номер один» и «Вес воды» с моим Шоном Пенном.

То есть ерунду девушка не снимает.

Кино о расизме, посвящено эксцессу, случившемся в названном городе во время оно, а сам фильм вышел несколько лет назад.

То есть Бигелоу как в воду глядела.

В «Дневнике» ИТАН ХОУК тщится доказать, что способен сладить с эпической ролью священника, борющегося с собственными демонами и фрустрациями.

Ну что вам сказать… истово тщится.

«ЦИНЦИННАТИ КИД».

Если вы ничего не смыслите в игре в покер, большой вопрос, стОит ли вам смотреть это кино.

Я его смотрел ради СТИВИ МАККУИНА.

Беспримерная харизма.

А смысл фильма простой: любая игра заканчивается, но любовь — никогда.

Маккуин старательно делает вид, что не знал этого.

«ВСЕ ДЕНЬГИ МИРА».

Много слабее блестящего сериала «ТРАСТ» ДЭНИЭЛА БОЙЛА на ту же тему.

«Мы в жопе, а не в гробу».

Это ненадолго.

«ИГОРНЫЙ ДОМ» ДЭВИДА МЭМЭТА.

Для Мэмэта кино — это состояние ума, вот именно что не места и души состояние, но — ума.

Он редко снимает кино, а если уж снимает, то на тему «ущербное одноприродно с совершенством», но смысл настоящего фильма можно выразить словами “все люди — жулики”.

Я и без Мэмэта это знал, потому что сам такой.

МУЗЫКА

ПЕСНЯ. КЛАССИКА. «СТАРЫЙ КЛЕН».

Горький в «МАМАШЕ КЕМСКИХ» задается вопросом: что проклинать, что благословлять?

В этой песне столько света, что хочется только благословлять и благословлять весь свет, забыв про подлое устройство Вселенной, Ницше, того же Горького.

Вечная песня, дарующая атараксию и душевное равновесие.

КЛАССИКА. «SРIRIТS НАVING FLОWN».

Послушайте заглавную песнь — и вам больше никогда не будет душно, и жизнь ваша не покажется вам боле пропащей и заполненной мелкими страстями.

ВОY КING. «WILD ВЕАSТS».

Необоримо хочется спросить у музыкантов: что вы имели в виду?

Вот и вся рецензия.

АLАN РАRSОNS. «ТНЕ SЕСRЕТ».

Послушайте излучающую Благодать «SОIRЕЕ FАNТАSТIQUЕ» — и «истомленный ум воскреснет для новых светлых мыслей».

«10 СС». ЛУЧШЕЕ.

Небесные силы, первый альбом группы вышел аж в 73-ьем, они давным-давно стяжали статус культовых музыкантов и гастролируют посегодня.

Но рассказывать о них сегодня — это все равно что рассказывать вам о поэте Борисе Чичибабине.

Но послушать надо.

Как и Чичибабина почитать.

Полифония почти на уровне грузинской.

ДЖОН МАЙЕР. «ТНЕ SЕАRСН FОR ЕVЕRYТНING».

А что, с отдельными песнями если не жизнь, то отдельные ненастные моменты вполне можно вынести.

АNЕ ВRUN. “WНЕN I’М FRЕЕ”.

Исполняет — как атарактиков нажравшись.

Кто-нибудь крикните камбале этой: больше жизни!

ТНЕWЕЕКND. «КISS LАND».

Песен в альбоме 12, но паренек, который производил на меня впечатление электрического живчика, просыпается после 7-ой.

Когда лимфатический рэпер Дрэйк (есть такая в альбоме коллаборация) кажется на твоем фоне кататоником, это о многом говорит.

У парня красивый голос, сносная харя, он четко понимает, что поет «для девического вздоха», а не для ОТАРИКА, но с придыханием здесь перебор. Любая бэйба начнет зевать.

«JМSN», «WНАТЕVЕR МАКЕS U НАРРY»; РЕТЕR DОНЕRТY, «НАМВURG DЕМОNSТРАТIОNS».

Ничего плохого сказать про оба альбома не могу, особенно про первый.

Про него, про первый, можно даже сказать, что он прихотливый.

Но буду ли я еще раз слушать эти альбомы?

Шалишь, я тоже прихотливый.

JОНN МЕLLЕNСАМР. ЛУЧШЕЕ.

Предтеча Брюса Спрингстина: мускулы, нахрап, натиск, буря.

Четко и заразительно.

LIАМ GАLLАGНЕR. «АS YОU WЕRЕ».

Даже Юлию Шилову читать увлекательнее.

SЕLЕNА GОМЕZ. «FОR YОU».

Если бы не пылающая пубертатным огнем «LОVЕ YОU LIKЕ А LОVЕ SОNG», под которую я привожу себя в порядок, написал бы: натужливая поп — музыка.

КОНЦЕРТ. U2 В ПАРИЖЕ.

Тот случай, когда безудержная, клиническая болтовня БОНО, обыкновенно непомерная и чрезвычайно раздражающая, уместна: ирландцы приехали в Париж после подлого теракта.

Вулканический концерт, с учетом обстоятельств — до мурашек.

ЛИТЕРАТУРА

МАКСИМ ГОРЬКИЙ. «МАМАША КЕМСКИХ».

После этого рассказа спорить о том, большой ли писатель Горький, так же бессмысленно, как вычитать из нуля. Химически чистая литература.

ЭПИЛОГ

Нормальный человек не может быть рабом тенденции.

Я, может, и старый греховодник, но я умею радоваться любым аспектам бытия.

Совершеннейшая правда в том, что именно означенное умение делает меня неуязвимым для «свинцовых мерзостей жизни».