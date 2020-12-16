{ 16 декабря 2020 }

Советы старого греховодника

Рубрики: [Кино]  [Книги]  [Музыка]  

ПРОЛОГ

Я помогу вам пробудить в себе давно уснувшую чувственность восприятия жизни. 

Нужно быть телятиной и тундрой, чтоб не заразиться моим настроем, только сатана бесхвостая согласна жить бесцветной жизнью, подсвечивая себя в темноте и «заблуждаясь далеким заблуждением». 

СЕРИАЛЫ

«ДРЯНЬ».

Качественная расхристанная женская драма о недолюбленности, которая рядится в тогу комедии. 

Но есть одно смущающее обстоятельство: протагонистка страшна как смертный грех. 

Чуть краше САНДРЫ О из «УБИВАЯ ЕВУ», но именно что чуть. 

Так нельзя, верно, говорить, но кикиморы редкостные. 

А так — да, нам всем хочется любви. 

«МИЛЛИАРДЫ». 

Я видел только одну серию нового сезона (этот сериал надо смаковать, он — отдельное удовольствие), но даже по этой серии можно заключить, что сериал который уж год беспорочен, барочен, не знает усталости, ярок и высокохудожественен. 

ДЭМИАН ЛЬЮИС со всеми своими онерами (даже часто перекошенной рожей) бесподобен. 

«НА СТАРТ». 

Натужливый юмор. 

«ДВОЙКА». 

Для знающих людей довольно информации, что эти сериалы — ДЭВИДА САЙМОНА. Это знаковое имя — значит, смотреть не обинуясь, непременно, безоговорочно. 

Смотреть многофигурные, многоуровневые и сложносочиненные сериалы Саймона — безвозбранное и дистиллированное удовольствие. 

Саймон — самый гуманный автор; его занимают судьбы маленьких людей, которым — всем без исключения! — он желает Благодати. 

В его сериалах — невероятно высока чувственность восприятия жизни. 

«ГЛАВНЫЙ ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ». 

Я лично смотрел из — за ХЕЛЕН МИРРЕН, одной из живейших актрис и поныне; годы ей не указ и не помеха. 

Сериал старый, и я представляю себе, как он взорвал весь свет в свое время. 

Но, конечно, не эталонный скандинавский «МОСТ». 

ФИЛЬМЫ

«ПРОЧЬ», «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ». 

Фильмы, которым было посвящено много экзальтированной ерунды. 

Ничего выдающегося. 

Тема расизма меня лично не занимает, расисты — ублюдки, но и оппоненты их часто — тоже, а в «Малыше» слишком надуманная лирическая линия, которую не спасает даже вечная песнь Барри Уайта. Даже грузинская полифония ее бы не спасла. 

«ПОСЛЕДНИЙ ПОРТРЕТ». 

Если б не уважение к актеру СТЭНЛИ ТУЧЧИ, который по временам изображает режиссера, и к ДЖЕФФРИ РАШУ, который неизменно убедителен, — изругал бы фильм последними словами. 

Метафизика и претензия. 

«ИГРЫ РАЗУМОВ». 

Сошлись два титана: ШОН ПЕНН И МЕЛ ГИБСОН. 

История, претендующая на эпос, про создание Оксфордского словаря. 

Именно что — претендующего: грандиозного результата не получилось, хотя по временам фильм неизреченно хорош. 

Правильно: когда на экране Шон Пенн — и никого больше, тихо становится даже в Польше. 

«ДЕТРОЙТ», «ДНЕВНИК ПАСТЫРЯ». 

«Детройт» сняла КЭТРИН БИГЕЛОУ, самая красивая женщина в мире режиссеров; она же сняла «На гребне воды», «Повелителя бури», «Цель номер один» и «Вес воды» с моим Шоном Пенном. 

То есть ерунду девушка не снимает. 

Кино о расизме, посвящено эксцессу, случившемся в названном городе во время оно, а сам фильм вышел несколько лет назад. 

То есть Бигелоу как в воду глядела. 

В «Дневнике» ИТАН ХОУК тщится доказать, что способен сладить с эпической ролью священника, борющегося с собственными демонами и фрустрациями. 

Ну что вам сказать… истово тщится. 

«ЦИНЦИННАТИ КИД». 

Если вы ничего не смыслите в игре в покер, большой вопрос, стОит ли вам смотреть это кино. 

Я его смотрел ради СТИВИ МАККУИНА. 

Беспримерная харизма. 

А смысл фильма простой: любая игра заканчивается, но любовь — никогда. 

Маккуин старательно делает вид, что не знал этого. 

«ВСЕ ДЕНЬГИ МИРА». 

Много слабее блестящего сериала «ТРАСТ» ДЭНИЭЛА БОЙЛА на ту же тему. 

«Мы в жопе, а не в гробу». 

Это ненадолго. 

«ИГОРНЫЙ ДОМ» ДЭВИДА МЭМЭТА. 

Для Мэмэта кино — это состояние ума, вот именно что не места и души состояние, но — ума. 

Он редко снимает кино, а если уж снимает, то на тему «ущербное одноприродно с совершенством», но смысл настоящего фильма можно выразить словами “все люди — жулики”. 

Я и без Мэмэта это знал, потому что сам такой. 

МУЗЫКА

ПЕСНЯ. КЛАССИКА. «СТАРЫЙ КЛЕН». 

Горький в «МАМАШЕ КЕМСКИХ» задается вопросом: что проклинать, что благословлять?

В этой песне столько света, что хочется только благословлять и благословлять весь свет, забыв про подлое устройство Вселенной, Ницше, того же Горького. 

Вечная песня, дарующая атараксию и душевное равновесие. 

КЛАССИКА. «SРIRIТS НАVING FLОWN». 

Послушайте заглавную песнь — и вам больше никогда не будет душно, и жизнь ваша не покажется вам боле пропащей и заполненной мелкими страстями. 

ВОY КING. «WILD ВЕАSТS». 

Необоримо хочется спросить у музыкантов: что вы имели в виду?

Вот и вся рецензия. 

АLАN РАRSОNS. «ТНЕ SЕСRЕТ». 

Послушайте излучающую Благодать «SОIRЕЕ FАNТАSТIQUЕ» — и «истомленный ум воскреснет для новых светлых мыслей». 

«10 СС». ЛУЧШЕЕ. 

Небесные силы, первый альбом группы вышел аж в 73-ьем, они давным-давно стяжали статус культовых музыкантов и гастролируют посегодня. 

Но рассказывать о них сегодня — это все равно что рассказывать вам о поэте Борисе Чичибабине. 

Но послушать надо. 

Как и Чичибабина почитать. 

Полифония почти на уровне грузинской. 

ДЖОН МАЙЕР. «ТНЕ SЕАRСН FОR ЕVЕRYТНING». 

А что, с отдельными песнями если не жизнь, то отдельные ненастные моменты вполне можно вынести. 

АNЕ ВRUN. “WНЕN I’М FRЕЕ”. 

Исполняет — как атарактиков нажравшись. 

Кто-нибудь крикните камбале этой: больше жизни!

ТНЕWЕЕКND. «КISS LАND». 

Песен в альбоме 12, но паренек, который производил на меня впечатление электрического живчика, просыпается после 7-ой. 

Когда лимфатический рэпер Дрэйк (есть такая в альбоме коллаборация) кажется на твоем фоне кататоником, это о многом говорит. 

У парня красивый голос, сносная харя, он четко понимает, что поет «для девического вздоха», а не для ОТАРИКА, но с придыханием здесь перебор. Любая бэйба начнет зевать. 

«JМSN», «WНАТЕVЕR МАКЕS U НАРРY»; РЕТЕR DОНЕRТY, «НАМВURG DЕМОNSТРАТIОNS». 

Ничего плохого сказать про оба альбома не могу, особенно про первый. 

Про него, про первый, можно даже сказать, что он прихотливый. 

Но буду ли я еще раз слушать эти альбомы?

Шалишь, я тоже прихотливый. 

JОНN МЕLLЕNСАМР. ЛУЧШЕЕ. 

Предтеча Брюса Спрингстина: мускулы, нахрап, натиск, буря. 

Четко и заразительно. 

LIАМ GАLLАGНЕR. «АS YОU WЕRЕ». 

Даже Юлию Шилову читать увлекательнее. 

SЕLЕNА GОМЕZ. «FОR YОU». 

Если бы не пылающая пубертатным огнем «LОVЕ YОU LIKЕ А LОVЕ SОNG», под которую я привожу себя в порядок, написал бы: натужливая поп — музыка. 

КОНЦЕРТ. U2 В ПАРИЖЕ. 

Тот случай, когда безудержная, клиническая болтовня БОНО, обыкновенно непомерная и чрезвычайно раздражающая, уместна: ирландцы приехали в Париж после подлого теракта. 

Вулканический концерт, с учетом обстоятельств — до мурашек. 

ЛИТЕРАТУРА

МАКСИМ ГОРЬКИЙ. «МАМАША КЕМСКИХ». 

После этого рассказа спорить о том, большой ли писатель Горький, так же бессмысленно, как вычитать из нуля. Химически чистая литература. 

ЭПИЛОГ

Нормальный человек не может быть рабом тенденции. 

Я, может, и старый греховодник, но я умею радоваться любым аспектам бытия. 

Совершеннейшая правда в том, что именно означенное умение делает меня неуязвимым для «свинцовых мерзостей жизни». 

 

 

Отар Кушанашвили


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