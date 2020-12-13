{ 13 декабря 2020 }

Пастух народов

Рубрики: [Фейсбук]  
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Бойкий версификатор Акунин, у многих с какого-то перепугу ставший проходить по епархии писателей, вдруг объединил восклицинаем «Какой же это был тоскливый ужас!» и советскую литературу и ассортимент советских продуктовых магазинов. Во-первых, советская литература состояла из очень разных авторов и лучшими из них зачитывалась вся страна. А лучших никогда не бывает много.

Кем сегодня зачитывается страна? Поговорим о тиражах журналов и книг?

А, во-вторых, стыдно признаться, но лично я, даже изо всех сил напрягая память, не помню собственного ощущения ужаса из-за дефицита некоторых продуктов.

Может, потому, что спокойно воспринимал максиму «Нужно есть, чтобы жить, но не жить, чтобы есть». А говоря о «тоскливом ужасе», нынешний «Музей советской оккупации (1921-1991 г. г.)» в Тбилиси — это ли не самое оно? А главным редактором «Иностранки» и переводчиком западной литературы Акунин, еще будучи Чхартишвили, был недурственным — что было, то было. А вот пасти народы он впрягся зря. Да он и сам это понял — не дурак.

Аркадий Кайданов


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