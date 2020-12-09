Утечка персональных «ковидных» данных

Стоило пригрозить проверками ФСБ при каждом случае киберпреступений и особенно — при утечке персональныхданных, как данные немедленно утекли — традиционно, всем массивом, в одном файле, на флэшке, «без регистраций и СМС». Идеальная иллюстрация понятия 100th Window: «на всякую хитрую шифрованную базу данных найдется свой хак с виндой».

Важно, что утечка настолько обширного массива максимально актуализированных по времени и состоянию персональных данных происходит в столично регионе повторно (и это только публично, сколько на самом деле дыр в системе не знает даже ДИТ). Напомним, что в прошлый раз «в общественное достояние» перешли сведенья о выданных QR-пропусках, как для перемещений на общественном транспорте, так и для автомобилей. Не исключено, что где-то в недрах такой похорошевшей собянинской городской администрации сидит радикальный противник прогресса и всего цифрового, потребляющий «эти ваши интернеты» исключительно в распечатанном виде. И на стадии перехода это всё и утекает.

Но если отбросить мемошутки и подойти к ситуации с максимальной и необходимой серьёзностью, выводы будут печальными — информационная система самого главного и самого плотно заселенного субъекта федерации откровенно не выдерживает проверку стрессовыми нагрузками, при этом «прорывы» происходят каждый раз в одном и том же месте. В условиях критичной ценности т. н. «цифрового профиля гражданина», к которому, как известно, в самом недалеком будущем могут привязать данные ДНК и отпечатков, возможные кражи и манипуляции с персональными данными могут привести к катастрофическим последствиям — как для самого бывшего владельца профиля (при совершении преступлений «под чужой личностью»), так и для сфер с ограниченным и секретным доступом, в том числе в военной и атомной промышленности. Такой «взлом» реальность может и не пережить.