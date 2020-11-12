Андрей Разин в пятый раз женится

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин собрался жениться в пятый раз. Об этом он сообщил в своем инстаграме. Избранницу продюсера зовут Ольга, а свадьбу они планируют сыграть в 2021 году.

— Многие спрашивают про мою личную жизнь. Хочу открыть маленький секрет: я на протяжении двух лет встречаюсь с девушкой из Краматорска, Украина. Ее зовут Ольга, — рассказал Андрей Разин. — Она — прекрасная девушка и мы с ней планируем в следующем году создать семью. После смерти моего сына Саши у меня остался один Илья, которому 35 лет и он живёт в Санкт-Петербурге. Мы с Ольгой решил в следующем году сыграть свадьбу и хотим двоих детей. Продюсер рассказал, что их бракосочетание состоится в одном из городов, где пройдут гастроли «Дискотеки «Союз». А свадебный тур по городам России с концертами группы «Ласковый май» намечен на лето следующего года.

— Мы сделаем большой свадебный тур по городам России, где мои артисты меня поддержат, — обещает он. — Ольга — из дружественной мне и любимой страны Украины. Я всегда любил и уважал украинцев. У меня очень много солистов, артистов и очень много любимых людей из Украины. Теперь у меня будет супруга из Украины. На следующий год мы обязательно сыграем с ней свадьбу и обязательно обвенчаемся.

Он отметил, что его бывшие жены Ирина, Наталья и Маританна не против того, чтобы он вновь женился.

— Маританна создала очень хорошую семью. У неё в браке также появились дети и я за неё безумно рад. Я со своими бывшими жёнами очень дружу, — рассказал Разин.