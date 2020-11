Селена Гомес сыграет альпинистку-лесбиянку

Мировое турне американской актрисы и певцы Селены Гомес, приуроченное к релизу ее дебютного сольного альбома «Stars Dance», стартует в Ванкувере (Канада) 14 августа 2013 г. Пластинка, поступившая в продажу 19 июля, стала первой первой работой певицы без участия [Читать...]

Селена Гомес, ставшая лицом Puma в 2017 году, разработала эксклюзивную модель кроссовок совместно с брендом. Модель получила название Phenom Luxe – это высокие белые кроссовки c золотыми акцентами в стиле casual glam. Как сообщает Vogue, часть дохода от продажи кроссовок [Читать...]

О СВОЕМ ВИЗИТЕ В РОССИЮ Да, я прилечу в Россию впервые и, честно говоря, уже не могу дождаться встречи со своими российскими поклонниками. Хочу посетить исторические достопримечательности, мечтаю увидеть русский балет – поэтому планирую посетить Большой театр. О [Читать...]

Популярная американская певица и актриса Селена Гомес объявила об отмене своих выступлений в России, Белоруссии и на Украине, сообщает официальнаю страница артистки в Facebook. По ее словам, концерты не состоятся из-за проблем с получением визы. — Я ненавижу [Читать...]

Селена Гомес выпустила новый клип на песню «The Heart Wants What It Wants». В черно-белом ролике показана любовная драма девушки. Селена в кадре не скрывает чувств и слёз. Видеоряд начинается с откровенной речи, которую произносит певица. – Когда я [Читать...]