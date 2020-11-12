Селена Гомес сыграет альпинистку-лесбиянку

Селена Гомес исполнит главную роль в фильме «В тени горы» (Shadow of the Mountain). Как сообщает Hollywood Reporter, это байопик Сильвии Васкес-Ловадо — первой перуанки, покорившей Эверест и все семь высочайших вершин мира на всех континентах, а также первой в стране женщине, открыто заявившей о своей гомосексуальной ориентации.
В основе фильма — одноименные мемуары Сильвии, которые готовятся к печати. Их переработал в сценарий Элджин Джеймс («Майянцы»), который станет и режиссером фильма. Продюсировать проект будет Донна Джильотти («Влюбленный Шекспир», «Скрытые фигуры»). 46-летняя Васекс-Ловадо с детства подвергалась травле и унижениям, она не только нашла силу и утешение в занятиях альпинизмом, но и открыто выступала за права женщин-лесбиянок и жертв домашнего насилия и организовывала для них экспедиции на Эверест.