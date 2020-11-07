Топ-10 самых матерящихся актрис:

Журнал People опубликовал свой традиционный рейтинг самых красивых женщин планеты. В 2013 году рейтинг возглавила актриса Гвинет Пэлтроу. «Я сначала подумала, что кто-то решил пошутить. Я перечитала электронное письмо несколько раз, и мне показалось, что у меня разыгралась [Читать...]

Восходящая звезда Шейлин Вудли благодарна Дженнифер Лоуренс («Голодные игры») за совет, который повлиял на ее решение сыграть главную роль в сериале «Втайне от родителей». Два года назад по просьбе кинокомпании Lionsgate Дженнифер Лоуренс вступила в переписку и убедила [Читать...]

Режиссер «Голодных игр» Гэри Росс («Фаворит», «Плезантвиль») и звезда франшизы Дженнифер Лоуренс объединятся для работы над новым проектом – экранизацией романа Джона Стейнбека «К востоку от рая». В книге рассказывается о двух братьях, которые соревнуются за внимание своего [Читать...]

Шакира заняла первое место в списке двадцати самых сексуальных певиц всех времен, который опубликовал американский еженедельник Los Angeles Weekly. Колумбийская певица и танцовщица обошла поп-звезду Бритни Спирс и вокалистку группы Blondie Дебби Харри, расположившихся на втором и третьем [Читать...]

Спустя несколько дней после объявления о том, что в диснеевской сказке «В лес» снимутся Крис Пайн и Джейк Джилленхол, Vulture стало известно, что к съемочной группе также присоединится Эмили Блант («Петля времени», «Жизнь по Джейн Остин»). Блант сыграет [Читать...]