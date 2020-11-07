{ 7 ноября 2020 }

Топ-10 самых матерящихся актрис

Рубрики: [Звезды]  
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Эмили Блант стала лидером по количеству ругательств на экране согласно исследованию, проведенному сайтом BuzzBingo. Цель исследования — выяснить, какие актрисы чаще всего используют в кадре ненормативную лексику.

Проверка 3 500 киносценариев показала, что Эмили Блант неприлично выражалась 81 раз. Актриса заняла первое место в первую очередь из-за триллера «Девушка в поезде»: в 112-минутном фильме она произносит 33 ругательства, отмечает «Кинопоиск». Второй по количеству ругательств в кадре стала Дженнифер Лоуренс, а третье место досталось Лесли Манн.

Ранее BuzzBingo выяснял, какие актеры чаще всего ругаются в кадре. Первое место занял Джона Хилл с 376 ругательствами, на втором месте оказался Леонардо ДиКаприо с 361 ругательством, а замыкает тройку лидеров Сэмюэл Л. Джексон с 301 ругательством.

Топ-10 самых матерящихся актрис:

  1. Эмили Блант — 81;
  2. Дженнифер Лоуренс — 75;
  3. Лесли Манн — 70;
  4. Фрэнсис Макдорманд — 68;
  5. Вайнона Райдер — 66;
  6. Жюли Дельпи — 66;
  7. Мила Кунис — 65;
  8. Кристен Уиг — 65;
  9. Дженнифер Лопес — 63;
  10. Бел Паули — 62.

 

 

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