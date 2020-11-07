Эмили Блант стала лидером по количеству ругательств на экране согласно исследованию, проведенному сайтом BuzzBingo. Цель исследования — выяснить, какие актрисы чаще всего используют в кадре ненормативную лексику.
Проверка 3 500 киносценариев показала, что Эмили Блант неприлично выражалась 81 раз. Актриса заняла первое место в первую очередь из-за триллера «Девушка в поезде»: в 112-минутном фильме она произносит 33 ругательства, отмечает «Кинопоиск». Второй по количеству ругательств в кадре стала Дженнифер Лоуренс, а третье место досталось Лесли Манн.
Ранее BuzzBingo выяснял, какие актеры чаще всего ругаются в кадре. Первое место занял Джона Хилл с 376 ругательствами, на втором месте оказался Леонардо ДиКаприо с 361 ругательством, а замыкает тройку лидеров Сэмюэл Л. Джексон с 301 ругательством.
Топ-10 самых матерящихся актрис:
- Эмили Блант — 81;
- Дженнифер Лоуренс — 75;
- Лесли Манн — 70;
- Фрэнсис Макдорманд — 68;
- Вайнона Райдер — 66;
- Жюли Дельпи — 66;
- Мила Кунис — 65;
- Кристен Уиг — 65;
- Дженнифер Лопес — 63;
- Бел Паули — 62.