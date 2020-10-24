Майли Сайрус выпустит уничтоженный альбом

Майли Сайрус объявила название и дату выхода своего нового альбома. Релиз пластинки «Plastic Hearts» состоится 27 ноября.
— Если вы это читаете, то знайте, что я вас очень люблю и ценю, — написала 27-летняя певица в инстаграме. — Я начала писать этот альбом более двух лет назад, когда думала, что поняла всё не только об этих словах и музыке, но и обо всей моей чёртовой жизни. И как раз в тот момент, когда я думала, что работа закончена, всё СТЁРЛОСЬ. Видимо потому, что вся моя жизнь изменилась. Природа совершила то, что теперь кажется мне огромной услугой. Мой дом сгорел, я обнаружила себя на пепелище. К счастью, значительная часть музыки сохранилась у моих соавторов в компьютерах, в набросках, но работу пришлось делать заново. Если бы я писала автобиографию, эту главу я бы назвала «Начало». Я бы не хотела ее пропустить.