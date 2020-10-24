Майли Сайрус выпустит уничтоженный альбом

Майли Сайрус пожаловалась на слишком маленькие гонорары за прославивший ее сериал «Ханна Монтана», выходивший на канале Disney. Артистка стала звездой в возрасте 13 лет, сыграв школьницу Майли Стюарт, которая живет двойной жизнью и в свободное от уроков время [Читать...]

Поп-звезда Майли Сайрус в своем интервью New York Times рассказала о том, как познакомила Джо Джонаса (член популярной группы Jonas Brothers) с марихуаной, когда они оба были тинейджерами, сообщает Rolling Stone. – Если хочешь покурить травку, ты ее [Читать...]

Американская певица Майли Сайрус перевоплотилась в австралийскую журналистку Джанет. Сделала она это в рамках шоу Джимми Киммела. К слову, на съемки артистка заявилась в эпатажном костюме, едва прикрывавшем грудь, чем изрядно смутила ведущего. Предложенный ей наряд репортера, напротив, [Читать...]

Поп-певица Бритни Спирс стала одной из немногих, кто поддержал Майли Сайрус после ее скандального выступления на церемонии MTV Video Music Awards. Спирс сообщила, что «помнит себя в этом возрасте». – Для нее пришла пора немного творчески приукрасить то, [Читать...]

Майли Сайрус представила клип на песню «Adore you». На протяжении видеоролика певица то изображает чувственность, лежа в нижнем белье на белых простынях и снимая себя на камеру, то плещется в ванной в черном кружевном платье.