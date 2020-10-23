Лучшее подспорье

ПРОЛОГ

Послушайте почтенного рапсода-скальда, не менее почтенные!

У кого-то жизнь превратилась в хоррор, у кого-то в балаган, кто-то не справляется с жизнью, ставшей эпически сложной, и все хотят, знамо, прорыва, изменений в лучшую сторону.

Книги, музыка, кино, сериалы — лучшего подспорья я не знаю.

С роскошной осенью нас!

СЕРИАЛЫ

“УТРЕННЕЕ ШОУ”.

Я не считаю, как считают многие, ДЖЕННИФЕР АНИСТОН гармоническим существом, достойным панегирического восхваления, но в этом сериале, задавшем трезвону, она играет на высоком уровне.

“Она надевает чулки, и наступает осень”.

Но в сериале не до лирики, отложим панегирики: с харрасментом разбираются, который всех извел и утомил до крайности.

“ПЕРВЫЕ”.

ШОН ПЕНН! Обожаемый мною Шон Пенн, первостатейный невротик, гениально играющий даже замешательство.

Он и здесь играет парня, который весь во власти как будто усиленного лизергином самопознания.

Астронавты и их личная жизнь.

Глубокий, как произведения Бернарда Шоу, сериал.

“БЕЗ ГРОША”.

Умеренно обаятельный сериал про британских отроков без царя в голове. Башибузуков самой забубенной из возможных проб. Аспидов-миляг, продувных и пробивных, козыряющих своей витальностью.

“КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ ГАРЛЕМА”.

Гангстерская сага, разговор о которой надо начинать с релевантной ремарки: ФОРЕСТ УИТАКЕР в дерьме не снимается, в его резюме — ни одной помарки.

Я люблю гангстерские саги, они очень нужны, когда смерть как устал и хочешь предаться дениализму.

“ОА”.

Продюсер проекта — БРЭД ПИТТ.

Под стать ему первый сезон получился глубоким, сложным, изысканным.

Первая же серия второго сезона похерила все.

“ВНЕ ВРЕМЕНИ”.

Смотреть можно, но сериал не из тех, что способны поднять трезвон: милый, но не более он.

“БЛАГИЯ ЗНАМЕНИЯ”.

Смело рекомендую.

Сентиментальный, как писанина Ремарка, глубокий, сложный, изысканный сериал.

Тема: как избежать армагеддона.

Нарратор — ФРЭНСИС МАКДОРМАНД.

“ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ”.

Прибыль в просмотре этого сериала — сначала безукоризненного, потом сдающего, но все равно крепкого — в упоении игрой актера МАДДЕНА, которого вы обязаны были запомнить и в “Игре Престолов”, и в “1917″.

Он-воплощение мужественности, продолжатель славного дела достославного Кевина Костнера.

“МОЦАРТ В ДЖУНГЛЯХ. “

ГАБРИЭЛЬ ГАРСИА БЕРНАЛЬ всегда казался мне курицыным сыном с куриными мозгами.

А ну как он такой и есть?

Но по крайней мере, в этом сериале, в роли дирижера симфонического оркестра он обаятелен.

Равно и самый сериал, являющий собой самый интересный рассказ о классической музыке и ее носителях.

“АМЕРИКАНЦЫ”.

Финалы редко кому удаются.

Здесь — то же.

Ждал большей ярости и меньшей сусальности, но, как говорится в моем окружении, все беды мира — от желания умничать, изображать Брехта там, где должен орудовать Брюс Уиллис.

Долгие-предолгие крупные планы, игра в чертовы экзистенциальность и метафизику.

Но все равно сериал был славный; спасибо.

ФИЛЬМЫ

КЛАССИКА. “ФЛАГИ НАШИХ ОТЦОВ”.

Это, ребята, КЛИНТ ИСТВУД.

Это КЛИНТ ИСТВУД, ребят.

Гений чистой воды, снимающий кино высшей из возможных проб; кино иной раз медленное, медитативное, не всегда козыряющее витальностью, в котором не всегда есть откровения, но всегда есть глубина и изысканность.

Название самоочевидное: фильм о Памяти как категории безоговорочно нравственной.

“ЛУГОВЫЕ СОБАЧКИ”.

СЭМ РОКУЭЛЛ везде хорош, почти как тверезый Вася Уткин, но здесь главная — девочка, воплощающая “скалярное беспокойство”.

Как подмечено, в другом, вудиалленовском, фильме: “второй закон термодинамики: рано или поздно все превращается в говно”.

Этот “закон” неприемлем для девочки, и она, ангельски прекрасная, но на наших глазах превращающаяся в сатаненка, хочет уничтожить мир, который не просто смирился с этим “законом”, но и живет согласно ему.

“ЛЕЗВИЯ СЛАВЫ: ЗВЕЗДУНЫ НА ЛЬДУ”.

А это бенефис УИЛЛА ФАРРЕЛЛА, который всегда и все делает под девизом “К черту здравый смысл”.

“ЗВЕРЬ”.

Сложный фильм.

Посмотрите ради актрисы, сыгравшей главную роль, и запомните ее имя — ДЖЕССИ БАКЛИ.

Она еще налетит на вас самумом.

Но если вы адепт квиетизма, смотреть нет смысла.

“МОРЕ СОБЛАЗНА”.

Обыкновенно необыкновенная, ангельски прекрасная ЭНН ХЭТЭУЭЙ здесь неубедительна, а МЭТТЬЮ МАККОНЭХИ, воплощение маскулинности, который всегда спасает токсичные (даже!) фильмы, как мне показалось, и здесь убедителен. Ан!

Им обоим хотели всучить “Золотую малину”.

“НИЩИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ”.

На НИКА НОЛТИ завсегда приятно смотреть.

Но это старенькая комедия.

Сейчас, говорят, актер пьет горькую.

“ПЛОХОЙ ЛЕЙТЕНАНТ”.

А НИКОЛАС КЕЙДЖ имеет редкостный дар портить любую картину.

Это ремейк.

Рекомендую посмотреть оригинал с ХАРВИ КЕЙТЕЛЕМ.

Страшный фильм АБЕЛЯ ФЕРРАРЫ.

“СУБУРБИКОН”.

Я люблю Клуни, симпатизирую Мэтту Дэймону, высоко ценю Джулианну Мур, но фильму не хватает жизни.

“ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ ПО СОСЕДСТВУ”.

Надо смотреть.

До непристойности доброе кино.

В мою коллекцию попало без сомнений.

“КОРОЛЬ НЬЮ-ЙОРКА”.

Вот как раз тот самый маргинальный режиссер — АБЕЛЬ ФЕРРАРА. И один из самых известных его фильмов — с таким количеством и такой концентрацией насилия, что рецензенты часто употребляли слово “неприемлемый”.

Но кого нынче удивишь и проймешь кровью?

А вот КРИСТОФЕР УОКЕН во всякую эпоху и при всяких обстоятельствах был, есть и останется уникальным актером.

Его взгляд ригидный кого хочешь вгонит в кататонический ступор.

“ВДОВЫ”.

Посмотрел — и забыл.

Актеры прекрасные, но самому фильму недостает глубины и изысканности.

И очень непривычно видеть в роли подлеца ЛИАМА НИСОНА.

Да, еще вывод: со вдовами шутки плохи.

“ВЕРСИЯ”.

С террористами никакой конвергенции взглядов быть не может.

Но этот крепкий фильм в первую очередь — о порядочности.

“РОКЕТМЕН”.

Никакого впечатления даже после повторного просмотра.

Можете записать меня в невежи и невежды разом.

Будучи неизлечимым гетеросексуалом, я и без акцента на перверсии знаю, что у ЭЛТОНА ДЖОНА есть превосходные песни.

Но уж слишком манерно живет на экране актер.

“ПРОЩАНИЕ”.

Фильм, который полюбили критики.

Про ложь во спасение.

В Китае от рака угасает бабуля, но сама она пребывает в блаженном неведении, поскольку на Востоке такие вещи от людей, тем более старших, скрывают.

Под ложным предлогом в Китай устремляются все сродники и свойственники, включая главную героиня, которая как раз за правду и мается всю дорогу, убежденная, что бабка имеет право знать, что она обречена.

Эту роль играет какая-то Аквафина; говорят, известнейшая рэперша.

Американка китайского происхождения, которую в фильме зовут Билли.

Вот что самое смешное в этом несмешном и нестрашном фильме.

“1917″.

И фильм перехваленный, и СЭМ МЭНДЕС перехваленный, как писатель Ремарка.

Но фильм, хоть, на мой вкус, ему недостает глубины, снят мастерски, а временами очень трогательный.

“КАЖЕТСЯ, Я ЛЮБЛЮ СВОЮ ЖЕНУ”.

Я никогда не понимал явления под названием “КРИС РОК”.

А это именно явление: так его преподносят в Америке.

Может, комик он заправский, рожа у него нелепая, да продлит мне Аллах жизнь за мою вопиющую неполиткорректность, но чтобы комик да с эдакой мордой претендовал на лавры режиссера (это не первый его опус).

И чтобы на этого вызывающе нелепого чмыря с идиотской мордой засматривались такие Афродиты, как КЭРРИ ВАШИНГТОН И ДЖИННА ТОРРЕС…

Скорее я снимусь в кино у Клинта Иствуда.

Унылый претенциозный бред, наносящий настроению непоправимый вред.

“ОПАСНЫЙ БИЗНЕС”.

Что в этом фильме делает моя лучезарная подруженция ШАРЛИЗ ТЕРОН, решительно непонятно.

И не Тарантино, и не Гай Ритчи, на которых фильм очевидно равняется, рыхлый комизм, провальные мелодраматические моменты, пропаганда имморализма, наконец.

Фильм забывается через минуту: у таких фильмов всегда такой конец.

“ДЖЕЙН БЕРЕТ РУЖЬЕ”.

У дамочек куриные мозги, говорите?

Полюбуйтесь на лучезарную и брутальную вместе НАТАЛИ ПОРТМАН в роли ДЖЕЙН в фильме с невиданным градусом психологической и физической интенсивности.

SНАМЕ ОN YOU, обскуранты.

МУЗЫКА.

СОLDРLАY. “ЕVЕRYDАY LIFЕ”.

Ни лютой, ни беспечальной эту музыку не назовешь.

У группы мириады поклонников, с дорогой душой барахтающихся в магнитном поле банды, которая даже о печали по поводу впустую израсходованной жизни способна сыграть и спеть так, будто речь о Дне Рождения.

Критики спорят, чего больше в “С.”, амбиций или музыки, и оппозицию объявляют людьми “недальнего ума”.

Мой ответ: поровну.

Да, они любят слово “самый”, но они и одни из самых красивых песен писать умеют.

DUА LIРА.

Я перестал их, певичек-нимфеток, отличать со дня кончины Ареты Франклин (которая, к слову сказать и сказать по чести, однажды так перепела Адель, что сама Адель впала в оцепенение); разница между ними, мириадами певичек, такая же, как между словами “подчинение” и “повиновение”.

Вот-одна из; ни эмпатии, ни симпатии, ни глубины, ни сложности, ни изысканности.

Но издает звуки с такой фанаберией, будто ее благословила сама Трэйси Чепмен.

Липа, насквозь липовая.

“ОХNАRD”.

А вот от прослушивания этого альбома-никакой прибыли, беспросветная нудь.

ТИМ МсGRАW. “Лучшее”.

Я знаю многих людей, у которых на кантри аллергия. И очень часто я их понимаю.

Но и врать, что этот парень тошнотворен, не буду.

Больше того.

В известном смысле любовь к кантри, тяга к кантри суть аддикция, но попадаются очень симпатичные песни, вовсе не фикция.

LАLЕН. “КRISТАLLЕR”.

Святой Отарик! Я даже не знаю, на каком это языке пропето, песня называется “ВЕНАLL DIТТ НUVUD”, но это так красиво! Леди Гага, заканчивай карьеру.

LЕWIS САРАLDI. “DIVINЕLY UNINSРIRЕD ТО А НЕLLISН ЕХТЕNТ”.

Я впервые узрел паренька на ВRIТТ АWАRDS; нелепый он, конечно, до невозможности.

Но за “FОRЕVЕR” простить можно не только затрапезную физиономию.

ЕМINЕМ. “ТНЕ ЕМINЕМ SНОW”.

Хороший человек написал: “…и мало утешения от музыки”.

От этой утешения вы точно не дождетесь.

Зато она зарядит вас так, что вы сделаетесь похожи на Отарика.

Баста, Вы уволены.

ЭПИЛОГ

Чтобы сделаться гармоническим существом, надо научиться панегирически восхвалять каждый день, всякую погоду.

“Оставь мечты — и тебя оставит разум”.

Не Аристотель какой-нибудь, а неувядаемый Мик Джаггер сказанул.

“И по комнате точно шаман кружа”, я думаю о том, какой я везучий: я — живой!