{ 23 октября 2020 }

Korsakova представила новый сингл “Lume”

Рубрики: [Музыка]  

Korsakova представила новый сингл LumeОдин удар, два удара, два удара — под этот гипнотический балканский бит «Lume» начинается с трогательного обращения к миру как к сестре (в румынском «мир» — женского рода, как планета и Вселенная), продолжается философским сравнением времени с хороводом, в который входят и из которого выходят люди, и заканчивается настоящей молдавской хорой, от которой сотрясается земля. Это признание в любви к миру и людям — во всех их проявлениях — и приглашение от души потанцевать в хороводе жизни!

Каролина Корсакова с детства поет румынские и молдавские песни. Эта музыка часто обращается не к эмоциям человека, но прямо к душе, заставляет глубоко задуматься, а потом пуститься в пляс с чистым сознанием ребенка.

«Lume, lume» — фольклорная румынская песня, ставшая популярной в исполнении «балканской Мата Хари» Марии Тэнасе. Многие артисты исполняли «Lume, lume» — в основном в жанре баллады, с не быстрым, спотыкающимся, как скрипучая цыганская кибитка, ритмом. Версия KorsaKova оживленная, непредсказуемая, с глубоким басом, перкуссией и трансовым речитативом в припеве.

Обложку Lume в стиле ар-нуво создал художник Сергей Букур. Его же работа — прекрасный мальчишка-лучник — украшает обложку сингла KorsaKova «Kamadeva». В начале XX-го века ар-нуво стал попыткой вернуться к природе с ее плавными очертаниями и мягкими цветами после грандиозной промышленной революции. Им же вдохновлялись в 60-е художники-хиппи для создания своих психоделических картин. Пусть это станет отсылкой и к парижской богеме — наследнице цыган.

Над звучанием «Lume» работал саунд-продюсер, мультиинструменталист, фронтмен группы Needshes Отабек Саламов. В песне звучат испанская гитара, труба, тар, турецкая дарбука, виолончель, 808-й бас, дрон на ситаре, цимбалы и многое другое. Если эти мелодии из разных уголков планеты могут гармонично звучать в одной песне, значит и люди Земли, могут встать, взявшись за руки, в один хоровод!

Музыка KorsaKova — открытое смешение жанров, языков и культур. Каролина Корсакова и Александр Супрун предпочитают называть свой стиль de-genred, а себя считают в первую очередь музыкантами этики и эстетики.

Премьера сингла «Герой» состоялась 24 апреля на colta.ru. Анимационный клип «Герой» был отмечен вниманием на странице Бориса Гребенщикова «Аэростата». Клип «Полюсы» был снят в Грузии видео-продюсером, работавшим с Sirotkin («Выше домов») и Manizha («Мама»). 

 

 

Группа: KorsaKova

Сингл: Lume 

Жанр: alternative, world, Balkan

Дата: 23 октября 2020 г.

Издательский Дом «Новый Взгляд»


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