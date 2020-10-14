Неизлечимый романтизм

Коля (по отчеству, по папеньке — Светлая Память — в будущем году обращусь, когда тебе исполнится 45!), в моих глазах, на мои салтык с аршином, в моих системах ценностей и координат ты важнее всех залежей углеводородов в стране.

Ты с каждым годом лучше, как я, Киану Ривз, Брэд Питт, Эрос Рамаццотти и Гари Барлоу.

Я люблю тебя мощнее, чем Мадонна мошну, а чилийские нимфетки со старлетками возмужавших и восставших из праха «Backstreet Воуz»ов (то есть, конечно, сначала восставших).

Коля, уже очень давно я понял про тебя магистрально-генеральное: даже на уровне и совершенно точно на уровне улыбки ты воплощаешь саму магию эмпатии, магию человечности.

Какое счастие, что Жуковский написал не про тебя: “Он пел Любовь, но был печален Глас: Увы, Он знал Любви одну лишь муку”.

Твой глас не печален вовсе, хотя пьесы по библейским мотивам ты наполнил светлой грустью; твой глас звонок, высок и мощен, а твой глаз горит, и изображение высокой четкости.

Сын породистой Мамули и благообразного Папы (Светлая Память), ты творишь под лозунгом «К черту уныние!», и только невежи и невежды глухи к этим успешным попыткам приучить людей к романтическому миропостижению.

Максимально ясно и просто возрождает в нас Коля дионисийские ощущения.

Басков учит радоваться даже микроскопическим радостям, его романтизм неизлечим, а ведь для большого артиста сорок четыре — это микроскопический возраст, да любой возраст — исключительно цифры.

Басков всегда равнялся на Кобзона незабвенного (а незабвенный Кобзон Колю обожал; скажи мне, кто тебя обожает, и я скажу, кто ты).

Жизнь для него поле чести, и Коля старается все делать честь по чести, чин чинарем, и работает талисманом на счастье, и в кромешной темени фонарем.

С Днем Рождения, Рожденный Воспламенять и Утешать!

ТВОЙ ОТАРИК КУШАНАШВИЛИ, писано под твою песнь «Давайте любить».

Р.S. А, вот еще что.

Любимый писатель подруги НБ А. Семенович и валийских фигуристов Джулиан Барнс писал, что в рассказах о любви время, место и социальная среда не имеют никакого значения.

Мы с Басковым знаем, что ВСЯКОЕ живое существо разом не самый мощный производитель и самый мощный потребитель любви.

Спросите у его царственно-забубенной кошечки Мишель.

Тот способ жизни, который выбрал, которому следует и который блюдет Басков, — это обетование счастья и милосердия: всех любить, всех простить, над всеми поплакать и всем показать много чудес.

Мамин День Рождения, День Памяти Папы, та же Мишель, коллаборация с юным «тиктокером» Милохиным, поездка на Алтай; все это Аркадия, все это способ жить.

Я это точно знаю, ибо это и мой способ. О. КУШ.