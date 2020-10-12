Тайное противоречие современного феминизма, которое стоит увидеть, чтобы оценить весь масштаб лжи модного учения, — прячется в зазоре между его целью и его методом.

Зайдем издалека.

С истории русской революции.

Большевистская пропаганда всегда кормила простецов идеей, что коммунисты пришли к власти, победив «вековое угнетение, самодержавие, крепостничество и мир вельможного насилия».

Но кого они опрокинули на самом деле в октябре 1917 года?

Невротика Керенского. Доктора Кишкина. Эстета и друга Блока Михаила Ивановича Терещенко, которого потом мама у матросов выкупала. Еще некоторых чеховских интеллигентов. Юнкеров и гимназистов. Женский батальон.

То есть парадный миф утверждал, что Ленин выгнал из Зимнего царизм, коллективного Столыпина, Салтычиху и пушкинского Троекурова, а победили они в реальности — героев фильма «Неоконченная пьеса для механического пианино».

Потому что Салтычиха и Троекуров (точнее, те, кто был вместо них и много лучше их, будем справедливы) упразднились до этого — кто-то в 1861 году, кто-то — в 1905-м, а кто-то и в феврале 1917 года.

И только на волне этого упразднения революция и могла состояться.

Много ли мог сделать большевизм против живого врага? Ну, какие-то политэмигранты с листовками про угнетение, дезертиры, матросы на кокаине, митинги и грабежи. Здоровая государственная машина раздавит такое одним локтем.

Нет, враг должен был сначала умереть, приняв яд и перестав сопротивляться, а уже потом его торжественно победили, пиная труп.

Так и везде, и всегда, и во всем, и сейчас тоже.

Официальное учение феминизма говорит нам, что его цель — борьба с патриархальностью, с традиционным обществом, где правят жестокие тираны и токсичные абъюзеры.

Но мы видим, что реальный метод этой борьбы — с большим вдохновением и энергией применяемый — сводится к принципу «сила через слабость».

Злобная истерика, рассказы о перенесенных страданиях, склочная толпа, которая бегает покричать и поныть то туда, то сюда.

А теперь спросим себя: действует ли этот метод против настоящего патриархального тирана?

Произведет ли впечатление крик о токсичности — на прапора в казарме, на мачо из южных краев, на уркагана с раена или начальника со стальным характером, загоняющего за можай близких и подчиненных?

Смешно и говорить.

«Сила через слабость» не работает, когда ваш противник воспринимает любую слабость — как признак вашей полной бессмысленности в суровом архаичном мире.

Против настоящих мужиков-кулаков феминизм так же беспомощен, как и коммунизм — против имперской машины, когда она еще жива и марширует.

Тогда кого же он так уверенно побеждает?

Своего собственного Терещенко, своих собственных юнкеров и гимназистов.

«Сила через слабость» отлично действует именно в тот момент и в тех местах, где и когда традиционное общество уже умерло естественной смертью (или было подавлено другими людьми с другими целями, как это произошло в славянской части СССР).

Она отлично действует на либеральных студентов, интеллигентов, офисных властителей стола и стула, тиранов чата и блога, патриархов Патриарших прудов и настойчивых угнетателей бутылки пино гриджио.

На тех, кто чуть что не то сказал — сразу идет извиняться, поскольку хороший мальчик, а не на тех, кто будет бить и запирать в крысиный подвал.

То есть на нас.

И этой лжи и спекуляции полезно сопротивляться, даже если силы мнимого домашнего мизогина бесконечно скромнее разогнавшейся ярости ЦК Фемпартии и ее отдела агитации и пропаганды.

Матриархат победит, как победил коммунизм.

Но верить ему не надо.