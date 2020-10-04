Фанатизм ненависти — вот новые реалии нашего времени.

Ненависть вызывается искусственно — фанатизм добивает все остальное — нравственность, сострадание, добро.

У Корнея Чуковского есть в дневниках 20-х годов маленькая запись — рассказ его приятельницы как она ехала в поезде в Одессу с попутчицами — просто женщинами.

Зашел в купе молодой красноармеец с ясными лучистыми глазами и пшеничным вихром и спросил каждую, умеет ли она печь блины? Две, побоявшись стать поварихами при взводе красной гвардии, тут же отреклись. Не умеем, дескать. Приятельница Чуковского, вздохнув, сообщила, что да — умеет.

Вот — удовлетворенно сказал юноша — это полезная женщина, а эти буржуйки. И вывел их к открытой двери вагона, где самолично вытолкнул из поезда на полном ходу.

К чему это я?

К возвращению ненависти. Напрасно все объясняют деньгами, получаемыми нашими светлоликими — грантами. Делит их верхушка. А ненависть раздувает у таких вот мелких опарышей, как эта самоубийца.

И таких — море. Исходную обиду уже и не найти. Вот как у Ахеджаковой — ну была комичным персонажем, над которым по доброму смеялись. Шутихой. А теперь она — трагическая покаянная фигура. Изрыгающая ненависть. Которая по кругу заводит всех остальных. Генератор ненависти.

Опасная ситуация — потому что мы знаем, что случается, когда туча ненависти — всеобщей — сгущается. Она высекает молнии. Как в 17-ом.

Дай Бог, не случится..