Путешествие в Карелию

Мое знакомство с Карелией началось в детстве, когда в руках оказалась красочная книга, карело-финский эпос «Калевала». Зная, как я люблю сказки, мама привезла ее из командировки по Карелии. Тогда я жила в Казахстане, и эпос поразил меня тем, что там было описание совершенно иного северного мира. Страна лесов, озер и болот снилась мне во снах и манила к себе.

И вот в один прекрасный день мама взяла меня с собой в Карелию. Тогда мне казалось, что это был сон наяву. Я помню стук колес поезда и проплывающие пейзажи из моих снов, темные воды рек и еловые ветви, обсыпанные пепельным лишайником и серое тяжелое небо.

Позже, когда мы переехали в Россию, я узнала, что моя двоюродная сестра со своим мужем со студенческих лет проводят каждый свой отпуск в Карелии, сплавляясь по тем самым рекам с темной водой. Они врачи, им видней и возможно, именно в Карелии организм может восстановиться и наполниться энергией.

И вот я снова на земле «Калевалы» в поисках ответа, что это за место такое волшебное. Холодный сырой ветер пробивает даже через куртку, а я, как завороженная, смотрю на воды Онежского озера. О свечении над Онегой я читала, но не представляла, что это может быть так завораживающе. Вечернее небо и водная гладь представили мне самое невероятное световое шоу, которое я когда-либо видела. Как будто сама дочь Воздуха и хозяйка вод Ильматар спустилась с небес попрактиковаться в живописи. Она достала свою божественную палитру и начала писать. Немножко серебристо-серого, темно-синего и лазурного, алого, розового и пурпура, бурого и медного, изумруда и небесно-голубого. Через все эти краски пропустила немного золотого сияния. Мне казалось, что ее рука каждую минуту меняет небесную картинку на новую и некие тончайшие нити цепляются за мелкую рябь воды, заставляя ее переливаться и сиять. Мне даже показалось, что я слышу чарующие звуки карельской кантеле.

Вода в Онежском озере темная по своей природе и очень чистая по своему составу. Местные жители черпают ее прямо из озера, используя для питья или приготовления пищи. Тайна ее чистоты в шунгите. Это — горная порода, которая обладает целым набором уникальных свойств, в частности оздоровительных. Местные любовно именуют озеро «Батюшка Онего». Говорят, что Онего дает ответ на любой вопрос. Если озеро спокойно то, ответ положительный. Если нет, отрицательный. И если прислушаться к нему, то мысли с ответом сами набегут в голову. Я попросила его показать мне Карелию. И уже следующим утром неслась по темным тяжелым водам озера на легкокрылом метеоре к острову Кижи. К маленькому пространству суши среди вод, где сохранена история, суть и красота Карельской земли.

Кижи

Мои волосы треплет ледяной ветер. А перед глазами появляется 22 серебряных купола 300-летней церкви Преображения Господня, стоящих на плечах деревянного корабля-исполина, который, разрывая пространство и время, выплывает из самого сердца острова. Вот тучи заволокли небо — и купола стали холодно-серебристыми, выглянуло солнце — и они засияли золотом.

Летний деревянный храм Кижского Погоста. Поставлен в 1714 г., автор его не известен, о нем ходит много легенд. Говорят, что когда мастер срубил храм, то выбросил свой топор в воду со словами «не бывать более такому же». Да и острова такого не сыскать на всем белом свете. Кижи — один из 1369 островов в северо-восточной части Онежского озера. Его длина — около 5,5 км, а ширина — 1,4 км. И вот на этой небольшой территории, покрытой углистым сланцем — «кижским черноземом» — собраны 68 архитектурных самородков деревянного зодчества, где хранятся шедевры иконописи и предметы быта, которые создавались в карельских, вепсских и русских деревнях на протяжении столетий.

Здесь можно узнать, как жили крестьяне Олонецкой губернии XIX — начала ХХ в., узнать быт крестьянина и его духовный мир. Ремесленных дел мастера давно забытых профессий в национальных карельских костюмах занимаются здесь своим делом, как и сотни лет назад. Весь остров как на ладони можно увидеть с шатровой 30-метровой колокольни. Она находится между Церковью Покрова Богородицы и Церковью Преображения и своей архитектурой, по сути, дополняет храмовый ансамбль. Именно с высоты понимаешь, что сам Бог опекает это место.

В декабре 1941 года пилоту самолета-бомбардировщика Лаус-Дею Сакселю был дан приказ уничтожить церкви на острове Кижи. Саксель летел на задание на самолете «Фоккер Д-10» вместе с фельдфебелем Икявалко. Финны считали, что советские войска использовали высокие кижские церкви в качестве смотровой площадки для разведывательной деятельности и управлении огнем. Облетев Кижи, он был поражен красотой и величием храмов. Увидев, что к церквам на снегу нет ни единого следа, летчик не стал бомбить Кижи, сбросил бомбы в Онежское озеро, вернулся на базу и доложил о произошедшем. Имя Лаус-Дей в переводе значит «Божий подарок».

Неизвестно, кто дал имя самому острову — вепсы или финны. И до сих пор непонятно, что оно означает. Согласно вепсской версии, название острова идет от слова «киж», то есть «мох» или от слова «кизи», то есть «игрища». Ветра здесь сильнейшие и продувают до косточек, возможно, что название «игрища» относились не к людям, а к силам природы, которые бесконечно играют на просторах Онега-море.

Водопад Кивач

Карелы издревле верили и верят в духов природы. По мифу Калевала мир сотворила женская творящая сила, «…Дочь воздушного пространства, Стройное дитя творенья…», Богиня-Мать, Небесная Богиня и Хозяйка Вод Ильматар. Мать Воды сотворила ландшафт Карелии. Ее стихийный, непредсказуемый и необузданный характер особенно проявляется в многочисленных карельских водопадах. Водопад Кивач — одно из ее любимых творений — когда-то перемалывал в щепки огромные бревна, но в Советское время его обуздала построенная на реке Суна Кондопожская ГЭС. Легенда о водопаде рассказывает, что две сестры — речки Суна и Шуя — бежали рядышком. Но в один день Суна устала, приостановилась и уснула. Сестра Шуя решила ее не ждать и побежала вперед. Суна проснулась и бросилась вдогонку за Шуей. Она неслась, разрушая всё на своем пути, наталкивалась на шхеры, проламывала их, создавая на своем пути водопады Гирвас, Пор-порг и Кивач. Здесь Суна поняла, что сестру не нагнать и успокоилась. Высота падуна — 10,7 метров. Потоки речной воды неистово обрушиваются на камни.

Кивач когда-то считался вторым по величине равнинным водопадом Европы, после водопада на Рейне в Швейцарии. Поэт Гавриил Романович Державин, будучи великолепным управленцем в царствование Екатерины II, был губернатором Олонецкой губернии (она же Карелия) и посвятил Кивачу стихотворение «Водопад»:

«Алмазная сыплется гора

С высот четырьмя скалами,

Жемчугу бездна и сребра

Кипит внизу, бьет вверх буграми;

От брызгов синий холм стоит,

Далече рев в лесу гремит».

Кивач окружен 11 тысячами гектаров заповедного леса, которые бережно и бдительно охраняются. Здесь в Сопохском бору можно поговорить с 300-летними деревьями и успокоить все душевные бури и тревоги. На водопад можно смотреть бесконечно, и уезжать отсюда не хочется. В 1858 г. посмотреть на «олонецкое чудо» приехал император Александр II, к его приезду на левом берегу Суны был возведен деревянный павильон. Александр пробыл на Киваче около часа и «изволил иметь обеденный стол».

Вулкан Гирвас

Не только на воду и огонь можно смотреть бесконечно. Оказывается, глазу также приятно двигаться по застывшей черной расплавленной лавовой массе древнего палеовулкана Гирвас. Старику более 2-2,5 млрд. лет, думаю, он лично был знаком и с матерью творения Ильматар и с ее сыном — стариком-мудрецом Вайнямёйненом. Гирвас, был обнаружен в 1960-х годах при строительстве Пальеозёрской ГЭС. Сохранились жерло, трубка взрыва и побочный кратер вулкана.

Шел сильный дождь, когда мы приехали на Гирвас. Вода была повсюду, она стекала по черной лаве, визуально превращая ее в смолу, которая тяжело сползала в реку. Хочется сюда приехать в мае, когда на Пальеозёрской ГЭС открывают водоспуск и огромный поток воды с грохотом срывается по каньону, а спящий исполин радуется пронизывающей его энергии воды.

Горный парк Рускеала

В переводе с финского: rusk — красный, рыжий; и ala — пространство. Каменоломни на этом месте существовали с XVII века. Территория, постоянно меняла хозяев: до середины XVIII века земля принадлежала Швеции, потом Российской империи, затем Финляндии, а после зимней советско-финской войны перешла к СССР и вошла в состав республики Карелия. И шведы, и финны, и русские здесь добывали мрамор. Рускеальским мрамором отделано пол-Питера. Этот мрамор в Исаакиевском, Мраморном дворце, Михайловском замке и в Казанском соборе, Триумфальных колоннах в Гатчине и Царском Селе. В советские времена рускеальским мрамором украсили станции метро Приморская и Ладожская. Добыча породы прекратилась только к 1990-м годам.

Опустошенный карьер с изглоданными машинами холмами, заводскими печами и изумрудными озерами был настолько живописен, что было решено открыть на этом месте Горный парк «Рускеала». Парк — отличный пример редкого симбиоза природной красоты и индустриального музея горного дела. Мраморный каньон производит колоссальное впечатление. Черно-белые скалы, как стены какого-то древнего храма или дворца, уходят на многометровую глубину в кристальные воды бирюзового озера.

Озеро на дне каньона образовалось вследствие затопления неиспользуемых выработок грунтовыми водами. Вода в нём чрезвычайно прозрачная: видимость достигает 20 метров. Внутри гор многочисленные штольни с темно-синими озерами, огромными залами и гротами.

На горах Рускеалы красуются ели и сосны, танцуют березы, зелеными облаками пушатся кустарники, зеленовато-голубо-пепельные лишайники похожи на изысканные кружева, мхи — на изумрудный бархат, и, как редкие драгоценности, повсюду разбросаны северные орхидеи. И как тут не вспомнить «Калевалу» и «мудрого старца Тапиолу» — Господина леса, который выходил из медной горы на золотой холм полюбоваться своими владениями. У него «шапка из хвои, борода из лишайников». У «лесного старика» голова сверкает золотом, кафтан из тины или мха, серебряный пояс. В его руках золотой топор, медный молоток, золотые ключи от «лесных кладовых и шерстяных подвалов». Камням Рускеалы миллиарды лет, и, если бы они могли говорить, то поведали такое, что и представить нашему человеку невозможно. Скоро зима скует весь горный парк льдом и засыплет снегом. «Рускеальский провал» превратится в ледяной замок с колоннами самых причудливых форм, и вся Рускеала станет царством Мороза.

Ретро-поезд на паровой тяге «Рускеальский экспресс» довез меня от Рускеалы до Сортавалы. «Рускеальский экспресс» создавался по образцу «Николаевского экспресса» конца XIX — начала XX веков.

На перроне встречали проводники в форме ушедшей эпохи. И пока ехал поезд, я думала о прошедших временах и наслаждалась атмосферой начала ХХ века: зеленые лампы, занавески с кисточками, черно-белые фотографии, кожаные кресла. А за окном пейзажи из моих снов — темные воды рек и еловые ветви, обсыпанные пепельным лишайником, и серое тяжелое небо.

«То насыпью, то глубью лога,

То по прямой за поворот

Змеится лентою дорога

Безостановочно вперед…

Чрез тысячи фантасмагорий,

И местности и времена,

Через преграды и подспорья

Несется к цели и она.

А цель ее в гостях и дома —

Всё пережить и всё пройти,

Как оживляют даль изломы

Мимоидущего пути»,

Борис Пастернак.