{ 30 сентября 2020 }

Первые дебаты

Рубрики: [Telegram]  

В США прошли первые дебаты между Дональдом Трампом и Джо Байденом. И… и лучше бы их не было. Америка и до того пребывала в «немного предсказуемой» уверенности в том, что на этот раз основные кандидаты, что называется, «оба хуже». Но после 96-минутной свары двух нелепо молодящихся семидесятилетних стариков, куда лучше бы смотревшейся в виде фильма с Морганом Фрименом и Джеком Николсоном в главных ролях, ужас из абстрактного стал вполне реальным.

Хуже всего то, что один из этих стариков уже президент США, а второй, с большой долей вероятности, им окажется в самое ближайшее время. В этой ситуации даже немного жаль пресловутый Госдеп — потратить столько усилий и ресурсов на критику засидевшихся «последних диктаторов» Путина и Лукашенко только для того, чтобы оказаться у разбитого американского корыта.

Заодно получила обяснение и так называемая «судорожная» политика санкций в отношении России (а про Путина в ходе дебатов говорили много, часто и с удовольствием). В отличие от «последнего великого президента» Рональда Рейгана у США действительно нет абсолютно никакой стратегии в отношении России, ни сдерживающей, ни поддерживающей. Если Украина может позволить себе роскошь «непризнания» Лукашенко, а Меркель устраивает «смотрины» Навального, то Вашингтон, попавший в клубок взаимоисключающих противоречий не может себе позволить в сущности ничего, кроме порции очередных запретов. Которые, при всей их чувствительности, уже давно перестали воспринимать всерьёз, по крайней мере в России. Пожалуй, что самая главная санкция для россиян — это коронавирус+падение курса рубля. Но и тут нам, к сожалению, Госдеп не виноват. Тут мы сами. Значит, и справимся сами. В первый раз, что ли?

Методичка


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