{ 30 сентября 2020 }

Рита Дакота сняла клип о сексе

Рубрики: [Музыка]  

Рита Дакота представила клип на песню «Рубашка». Представляя видео в соцсетях, артистка написала, что это «самое чувственное и откровенное видео о важном и сокровенном».

— Сделай глубокий вдох и протяжный выдох. Смотри наше мини-кино в одиночестве. Чувствуй. Проживай, — написала Дакота в инстаграме.

По словам певицы, команде удалось «снять ролик о сексе совсем без откровенных сцен, в одежде (!) и без единого поцелуя».

— Снять так, чтобы все почувствовали секс, увидели его у себя в головах, дорисовали, замурашились, но чтобы ни одна сцена не хлестала зрителя сексом по щекам, не была «в лоб». Вот такая у нас была задача, — рассказывает Рита. — В этом клипе множество скрытых «крючков». Лощина в скале, заполненная мощной волной прилива. Бабочки, разлетающихся от прикосновении. И многое, многое другое. Была еще сцена, где я ехала на байке голая, но мы ее убрали. Специально. Недосказанность… Каждый прожил эту историю по-своему. Но каждый точно прочувствовал.

 

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