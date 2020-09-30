Рита Дакота сняла клип о сексе

Рита Дакота представила клип на песню «Рубашка». Представляя видео в соцсетях, артистка написала, что это «самое чувственное и откровенное видео о важном и сокровенном».

— Сделай глубокий вдох и протяжный выдох. Смотри наше мини-кино в одиночестве. Чувствуй. Проживай, — написала Дакота в инстаграме.

По словам певицы, команде удалось «снять ролик о сексе совсем без откровенных сцен, в одежде (!) и без единого поцелуя».

— Снять так, чтобы все почувствовали секс, увидели его у себя в головах, дорисовали, замурашились, но чтобы ни одна сцена не хлестала зрителя сексом по щекам, не была «в лоб». Вот такая у нас была задача, — рассказывает Рита. — В этом клипе множество скрытых «крючков». Лощина в скале, заполненная мощной волной прилива. Бабочки, разлетающихся от прикосновении. И многое, многое другое. Была еще сцена, где я ехала на байке голая, но мы ее убрали. Специально. Недосказанность… Каждый прожил эту историю по-своему. Но каждый точно прочувствовал.