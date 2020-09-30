Печальная перспектива войны за Карабах

Азербайджанский посол заявил, что ни одна азербайджанская бомба не упала на территории Армении — формально, с послом не поспорить, если только вы не житель Абхазии, Южной Осетии, Приднестровья или австралийского штата Новый Южный Уэльс. Нагорный Карабах — не Армения, даже для самой Армении. А раз так, то всё происходящее — сугубо внутреннее азербайджанское дело. Но только формально.

Война не за людей, а за территорию (стороны конфликта демонстративно не берут пленных) вносит свой отпечаток в расчеловечивание противников. Стороны с наслаждением обмениваются видео различного качества и хронометража. И едва ли каждый зритель осознаёт, что за красочным подрывом боекомплекта скрывается гибель настоящих людей — как осознать, если картинка так похожа на матч WoT.

«Масла в огонь» конфликта добавляют и неоднократные притязания Турцию на право воевать на территории Азербайджана, замглавы партии Эрдогана прямым текстом заявило том, что «любое нападение на населённый пункт Азербайджана равнозначно нападению на населённый пункт Турции». И за эти 5 лет «ударов в спину» никому не надо отдельно объяснять, что следуетпосле подобных заявлений.

Но почему-то если Турция считает себя вправе искать юридическую подоплеку в договоре о военном сотрудничестве и совместной борьбе с терроризмом, то схожие по характеру обязательства ОДКБ (куда помимо России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана входит и Армения) внезапно оказались дешевле бумаги, на которой были написаны. А ведь только лишь две недели назад этого было достаточно, чтобы придвинуть к границам братского государства две дивизии. Как говорят в интернете, «это другое».

Печальная перспектива нынешней войны за Карабах заключается в том, что никто не будет никого хватать за руки — ссориться и неизбежно мириться сквозь зубы Ереван и Баку вынуждены будут самостоятельно. Сколько жизней это будет стоить — неизвестно, но отсчёт пошёл.