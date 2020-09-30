О турецком оружии

В России привыкли к ежегодным отчетам о силе русского оружия и его экспортном потенциале, но даже сквозь исключительно положительные репортажи из районов боевых действий просачивается информация о том, что «не так уж всё и хорошо».

Тем разительнее на этом фоне позиции уже даже не американского, а турецкого оружия. А в 2019 и особенно в 2020-м особенно заметными стали успехи турецких беспилотников, в первую очередь — модели Bayraktar TB2. Пока в России из-за ставшей недоступной подсанкционной начинки всё никак не распилят бюджет не поставят на крыло «Орион» и «Охотник», турецкие БПЛА уже сейчас стоят на вооружении ВС Турции, Катара, Азербайджана, Украины.

Турецкие оружейники вообще даром времени не теряли. После прихода к власти султана Эрдогана развитие собственного оружейного производства стало одним из национальных приоритетов, причём, отнюдь не на бумаге — по всей Турции открылись несколько десятков новых производств, а старые компании получили новые компетенции и заказы. Дошло до того, что Турция стала своеобразным «Китаем» на рынке оружия, прежде всего — гражданского. В какой-то момент турецкие ружья стали представлять настоящую угрозу российским оружейникам и на прилавках отечественных магазинов, тем более, что туркам удалось достаточно быстро и успешно занять нишу американских и европейских производителей, покинувших российский рынок из-за санкций и падения курса рубля. Стабильное поступление финансов от продаж «простого оружия» даёт больше возможностей для создания и производства оружия высокоточного. Такого как тот же Bayraktar TB2 от Baykar Makina.

Baykar Makina — компания очень непростая. Начнем с того, что сын основателя, инженер, технический директор и совладелец компании Сельчук Байрактар является зятем президента Турции Реджеп Тайип Эрдогана. Совершив резкий взлет от насосов и КПП к беспилотникам, компания Baykar уже в 2004 разработала, а в 2007 начала продажи первого турецкого лёгкого БПЛА Bayraktar Mini. Но подлинным успехом и настоящим кошмаром для «врагов Турции и врагов друзей Турции» стал именно Bayraktar TB2.

Ни для кого не секрет, что успешное применение Bayraktar TB2 в Идлибе, Ливии, а теперь и в Азербайджане осуществляется против советских и российских образцов военной техники. В той же Ливии из-за «роя БПЛА» войска генерала Хафтара лишились почти половины своей группировки ПВО, включая российские «Панцирь-С». Трёхканальная система управления почти не оставляет шанса воздействовать на БПЛА средствами РЭБ, а поднимать каждый раз самолёт ради относительно малозаметного дрона не всегда получается. Роль БПЛА в победах антихафтаровских Сил Правительства национального согласия в Ливии была столь велика, что нашла своё отражение в эмблеме нового «Объединенного командования» — до этого подобной чести удостаивался разве что только Автомат Калашникова.

Тем временем, у Турции на подходе тяжелый Bayraktar Akıncı, оснащенный украинскими турбовинтовыми двигателями АИ-450С. Грузоподъёмность Akıncı заметно выше TB2 — 1350 кг против 55, это уже сопоставимо с американским MQ-9 Reaper. Если Турция (в чём нет сомнений) продолжит и дальше в таком же темпе завоёвывать не только рынки, но и господство в небе, то для России в этих небесах скоро не останется места.