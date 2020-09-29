Возвращение Нагорного Карабаха

В ожидаемой (но крайне нежелательной прямо сейчас) войне между Азербайджаном и Арменией моральное преимущество, как ни крути, на стороне последних. Официальный Баку может сколько угодно намекать Кремлю на то, что Нагорный Карабах это тоже, своего рода «возвращение в родную гавань», но для Москвы кусок азербайджанской земли с преимущественно армянским населением — это ни разу не Крым, а, скорее, Абхазия и Южная Осетия.

За почти два десятилетия от пиетета Владимира Путина к памяти Гейдара Алиева остались одни воспоминания, при этом довольно успешные попытки Азербайджана по созданию конкуренции на евразийских рынках углеводородов уже давно не вызывают ничего, кроме глухого раздражения. Когда же в июле на фоне куда меньшего обострения азербайджанские предприниматели решили устроить небольшой протекционизм на полках московских магазинов, официальному Баку быстро пояснили, что влиятельная диаспора может одномоментно стать легкодоступными заложниками. Тем более, что сейчас в России никто не настроен решать возможную проблему с армянскими беженцами — для этого нет ни денег, ни ресурсов, ни желания.

Что уж говорить о Европе, для которой война Азербайджана за территорию (Карабах азербайджанцам нужен, естественно, без армян) — очередное повторение балканского сценария «Милошевич и Косово». Напомним, что тогда всё закончилось плохо не только для Милошевича — воспользовавшись предлогом США нашла способ вернуть в Европу значительную часть вооружений, необходимость которых вроде бы отпала с окончанием «Холодной войны», после чего Америка из Европы больше не уходила.

Единственные, кто серьёзно поддерживают Азербайджан и кому очень нужна эта война — Реджеп Эрдоган и Турция. Анкара сама не первый год устраивает свой геноцид в Курдистане, а за последние годы турецкие прокси (вместе с турецким оружием) расползлись от Сирии до Ливии. Поэтому даже Иран призывает стороны к возобновлению мирного процесса — победа Азербайджана, читай, победа Эрдогана может катастрофическим образом изменить баланс сил в регионе. Этот халифат под красным знаменем с полумесяцем «Калибрами» не разбомбить.