{ 28 сентября 2020 }

Дарья Мороз будет налаживать личную жизнь пациентов

Рубрики: [Кино]  

Дарья Мороз сыграла главную роль в эротической драме «Клиника счастья». Съемки сериала для онлайн-кинотеатра МТС ТВ о профессоре-сексологе стартовали в августе 2020 года. Этот проект стал первым оригинальным сериалом МТС Медиа, созданным не в формате сопродюсирования. Эксклюзивная премьера состоится в онлайн-кинотеатре МТС ТВ в 2021 году.

Главная героиня Алена Липницкая (Мороз) во главе команды врачей помогает пациентам наладить личную жизнь с помощью авторской методики и демонстрирует своим примером эффективность выбранного образа жизни — Алене исполняется 50 лет, но окружающие не дают ей больше 35. В ее клинику обращаются люди, чьи проблемы и со здоровьем, и в отношениях с любимыми уходят корнями в сексуальную дисгармонию. Однако и в жизни счастливого и успешного доктора наук появляются проблемы — паззл счастливой жизни рушится в одно мгновение. Алёне предстоит бороться за клинику, разобраться со своей личной жизнью и найти новую формулу счастья. В каждой серии проекта будут появляться и новые герои.

— Моя героиня — это «розовый танк», который стремится причинить добро всему миру, сделать его счастливым, — говорит Дарья. — Она одержима своей миссией и потому несколько тоталитарна. Когда ее жизнь рушится, она вынуждена заново пересобрать себя. И позволить людям делать свободный выбор. Только в свободе может быть настоящее счастье. Когда я посмотрела сериал «Sex Education», я подумала, как же было бы здорово сыграть в похожем — по уровню — сериале. Когда люди так просто и естественно могут говорить о своих проблемах, в том числе о сексуальных проблемах, а самые сложные и драматические ситуации решать с помощью доброй иронии и тонкого, умного разговора. И тут мне прислали сценарий «Клиники счастья». Я не раздумывала ни минуты.

В сериале также снялись Анатолий Белый, Анна Уколова, Алена Михайлова, Анна Антонова, Алина Алексеева, Максим Лагашкин, Артем Ткаченко, Роман Маякин и другие. Шоураннером и автором сценария является Татьяна Арцеулова, режиссер — Саша Кириенко, креативный продюсер — Наталья Исакова. Ведущие продюсеры Максим Филатов, Сергей Маевский. Генеральный продюсер — Игорь Мишин, вице-президент по развитию медиабизнеса компании МТС.

 

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