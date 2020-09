Метрополитен Опера объявила в среду, что в связи продолжающейся эпидемией коронавируса отменяет весь театральный сезон 2020-2021 года.

Один из крупнейших мировых оперных театров был закрыт с середины марта, потерял 150 миллионов долларов доходов и был вынужден уволить более 1000 штатных сотрудников, включая весь оркестр и хор.

Это решение уже вызвало панику во всем артистическом мире Соединенных Штатов, поскольку бродвейские театры, симфонические залы, рок-площадки, стендап-клубы — все учреждения, занимающиеся живым искусством, ждут, когда они смогут вернуться к нормальной работе.

Пока Met планирует вернуться на сцену в сентябре 2021 года с премьерой «Fire Shut Up in My Bones» Теренса Бланшара, «впервые поставив оперу черного композитора».

На этом фоне российский министр Любимова, разрешившая отечественным театрам работать, используя «шахматную рассадку» зрителей выглядит просто опасным революционером.

Впрочем, после того, как Анна Нетребко и Абдразаков заболели ковидом после премьеры оперы «Дон Карлос» в Большом, повторное закрытие театров — становится вопросом ближайшего времени.