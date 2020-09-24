Странная пара

Часто говорят:

— Ну что вы там хотите интегрировать, с кем объединяться, где вы хотите вести свою политику, и уж тем более — наступать на кого-то, бороться с кем-то, когда у вас тут…

И дальше следует длинный список того, что у нас плохо.

Частично выдуманный, а частично — увы, реалистичный.

И можно растеряться в ответ.

Но не нужно.

Дело в том, что на свете есть вещи переменчивые, текучие, а есть — те, которые навсегда.

Так вот власти — меняются.

Даже я видел в России как минимум три совершенно разных режима, а формально — так и четыре, а если делить более мелко — и еще больше, а что уж говорить о тех, кто постарше.

Начальники уходят. Воры отваливают на пенсию. Злодеи утрачивают демоническую силу. Войны кончаются. Пустые полки сменяются лощеными мегасторами, бандиты, палящие друг в друга на улицах что твои жмурки, — исчезают, и то ли еще будет.

А что приходит — и остается насовсем?

Две вещи — применительно к нынешним государствам.

Язык — когда вы научили ему детей, пусть даже насильно.

Ядерный зонтик — когда нашелся тот, кто раскроет его над вами.

Куда пришли филологи-националисты и военные из атомного клуба — туда уже нет смысла перезванивать, вам не ответят.

Именно поэтому последовательность должна быть такой: вы сначала любой ценой держитесь за то, чтобы в известном ряду земель, где живут наши люди и где творилась наша история, куда вложены наши деньги и где рождаются наши таланты, — сохранялись наш язык и наша бомба.

И не нужно стесняться такой странной пары — учебник русского и литературы и военная база. Родина работает именно так.

А уже потом — имея эти две карты на руках как неотменяемые — вы можете сколько угодно тасовать начальников и правила игры, махать плакатами, голосовать за Петрова или за Сидорова, копать канаву или строить высокотехнологическое НИИ, покупать козу, продавать козу, это уже неважно.

Главное — уже за вами.

Апокалиптически бесноватый Ленин случайно не отдал Белгород, Курск и Таганрог под селянскую вспашку.

Нечеловечески жестокий Сталин случайно подарил нам Карелию, Сахалин и Калининград.

Пьяно распадающийся Ельцин случайно защитил Тирасполь, Сухум и Цхинвал.

Собственно и Крым заново возник в нашей жизни только из-за того, что некоторые глуповатые люди не догадались унизить себя переговорами, когда им сказали, что референдум назначен на май, а его смысл — вовсе не тот, что был обозначен чуть позже.

И такого в нашей истории — вагон и маленькая тележка.

Но все ужасы и даже нелепые, стыдные мелочи ушли, а люди и земли — вот они.

И можно что угодно менять, можно за что угодно бороться, можно раскладывать пасьянс так, этак, разэтак, консерваторы, хипстеры, роботы, а все потому, что у нас есть русский язык, спасибо Александру Сергеевичу, и еще бомба, спасибо Лаврентий Палычу.

А где есть чужой язык и чужая бомба, там уже извини-подвинься, заходите лет через пятьсот. Может быть.

Так что не надо бояться того, что у нас что-то неладно-нескладно.

Россия — она всегда какая-то не такая.

Но это не значит, что она не должна наступать.