{ 1 сентября 2020 }

Пелевин, книга и Куба

Рубрики: [Книги]  [Фейсбук]  
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Вообще, конечно, немножко жалко, что Виктор Олегович Пелевин, судя по его книжке, хотя и слетал на Кубу, но бессмысленно проторчал там как пляжный тюлень в Варадеро и, похоже, даже в Гавану не выбирался. Варадеро — это вообще не Куба; это такой туристический гулаг-бордель за колючей проволокой.

Эх. Пошатайся он хотя б пару дней даже по Гаване, причём не по туристической Вьехе, а хотя бы по Ведадо с его неповторимым архитектурным наследием Мейера Ланского (прототип Хаймана Рота из второго «Крестного Отца») или в окрестностях центрального кладбища — с могилой Колумба, семиэтажным зданием великой масонской ложи с ее вырвиглаз-архитектурой, парадной лестницей гаванского университета — насколько бы богаче и разнообразнее мог быть кубинский кусок его книжки. Особенно если есть в компании кто-то с разговорным испанским, и не гид, а из своих. А если б еще поглядел что-нибудь за пределами Гаваны — Пинар-дель-Рио, Санта-Клару, горы Сьерра-Маэстра (где Кастро с Че собственно и партизанили), Сантьяго и особенно Гуантанамо с забором, за которым известная американская тюрьма — так и вообще.

А так — ну что. Hasta heblo — нормальная эмоция любого здорового человека к пятнадцатому по счету мохито на тамошнем белоснежном пляже. Можно понять.

Да и в Стамбуле, кстати сказать, тоже есть что посмотреть за пределами Султанахмета с Софией и базиликой-цистерной. Просто такие путешествия — их, как бы это сказать, готовить надо, причём задолго до погружения своей тушки в самолёт.

Виктор Олегович, дорогой! В следующий раз вместе, ок?

Алексей Чадаев


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