«Айван, единственный и неповторимый»: Выходила к ним горилла, и горилла говорила

Премьера семейного фильма «Айван, единственный и неповторимый» состоялась на стриминговом сервисе Disney+. Режиссёр: Теа Шэррок. В ролях: Сэм Рокуэлл, Анджелина Джоли, Дэнни Де Вито, Хелен Миррен, Бруклин Принс, Брайан Крэнстон и другие.

Добродушная горилла по имени Айван работает цирковым артистом и обитает в тесной клетке торгового центра. Его номер является гвоздем программы, без которого все представления окажутся под угрозой. Но с недавних пор Айвана начинает одолевать тоска по родным джунглям, которых он даже толком не помнит, зато может их нарисовать.

Друзья Айвана поддерживают его во всех начинаниях. Однако когда дело доходит до реального побега, в рядах животных начинаются разброд и шатания. В итоге их посещает крамольная мысль, что в неволе, возможно, им будет лучше.

Когда в титрах фильма, больше половина героев которого является смоделированными на компьютере животными, написано, что он основан на реальных событиях, эту информацию как-то не воспринимаешь всерьез. И напрасно, потому что злоключения родившейся в 1962 году гориллы-художника действительно имели место. Маленького Айвана спасли от браконьеров в Конго, до попадания в цирк он жил в обычной американской семье, а через 27 лет артистического стажа его под давлением пикетчиков выпустили в национальный парк.

В неторопливой манере повествования фильма и обилии сентиментальных подробностей безошибочно угадывается конец 80-х. Несмотря на это, фильм вопиюще актуален. Цирк, стоящий под угрозой разорения, знаменует собой старую добрую индустрию развлечений, безжалостно вытесняемой мультимедийными технологиями. А отношение к искусству как к способу сублимировать свою боль, не устареет никогда.

Зооморфные персонажи фильма кажутся слишком блеклыми для того, чтобы стать такими же культовыми, как отважный львенок Симба из «Короля-Льва». А угроза, которую представляет для зверей человечество, существует исключительно в их разговорах. Люди в «Айване» на удивление беззубы и практически лишены харизмы. Эту ситуацию мог бы исправить Майкл Джексон, который в реальности собирался забрать Айвана к себе. Но у производителя мультфильмов — компании «Дисней» — с поп-королем отношения как-то не складывались, поэтому такой роскошный твист в картине остался неиспользованным.

Денис СТУПНИКОВ.