{ 26 августа 2020 }

Тимати перезагружает карьеру

Рубрики: [Звезды]  

Есть такое сардоническое выражение: «гений неосуществившихся возможностей», и в Тимати (Тимуре) подкупает как раз то, что, будучи выходцем из достаточной семьи, что дало и дает повод досужим критиканам в разговоре о нем всякий раз и беспременно упоминать «серебряную ложку во рту», он сам не без титанических усилий выстроил свою жизнь, и сделал это поразительно умнО.

Наш шоу-бизнес, равно ненавидимый и обожаемый мною, — это форменное поле чести (брани), а Тимати не поступается принципами и с ревностью и истово гнет свою линию.

Я категорически не понимаю его альковных союзов (из космоса видно, что эти барышни не созданы для семьи), но папаня он любящий, меня, чадолюбивого чемпиона по части демографии, никому не околпачить, а во всем остальном он руководствуется редким здравомыслием, а улыбка у него не менялась с той поры, как мы познакомились: это улыбка парня со здоровым самоощущением, гармоничным самоощущением.

Но вот вопрос: зачем тогда, если у него настолько светлая голова, он посвятил себя рэпу, который к музыке имеет такое же отношение, как черти полосатые к кенгуру, а Алена Водонаева к биатлону?

Да и то сказать, все, что он на этом поприще делает, пренебрежимо малоинтересно (там есть только Эминем, а ваш Канье Уэст, даже он, пусть дерьма поест).

Но пусть его, в конце концов, это его выбор, в самом конце конечных концов, никто не отменял диспозицию «спрос-предложение».

Со товарищи он выстроил какую-никакую, но империю, и долгое время казалось, что в «Датском королевстве» тишь да гладь, да Божья Благодать.

Немало сил было положено на то, чтобы «Black Star» гляделись одной семьей.

Но идиллия крахнула и, как водится в нашей местности, крахнула она из-за денег: артисты стали жаловаться на финансовую нечистоплотность Т., а тот, в свою очередь, на черную неблагодарность много о себе возомнивших горе-менестрелей.

Обе стороны правы, но по-своему: артисты, начинавшие в грязи и с нуля, обзавелись крыльями, расправили их и в статусе «князей» возжелали конгениальных славе денег. И что это за работодатель, который пойдет на уступки? Не на таковского напали.

Т. сразу дал понять делинквентам-мятежникам, что такой уж, видно, им предел был — выставить себя алчными гиенами и на посмешище, а дальше — прозябать, будучи обреченными на геенну огненную.

И тут он сам уходит из компании; что за притча?

Сдается мне, уход этот — не совсем доброхотный.

Я-то по наивности полагал, что он там — единоличный кормчий. Ан, не так.

А там, где есть несколько вождей, «совет директоров» и вот это вот все, — там рано или поздно начнется драка.

Видно, до чертиков надоели друг другу ребята, но для блезиру Т. назвал это «перезагрузить карьеру» (есть еще более звучный оборот, недавно услышал: переизобрести себя).

Что сей сон значит, никто убедительно вам не ответит, потому как, повторяю, собственно музыкальной карьеры тут и не было. Полагаю, это наблюдение его очень изобидит, а учитывая, что он дружит с Лепсом, смело предположу, что и он, как Лепс, в высшей степени ранимый. Но это моя точка зрения.

Голова, повторяю вдругорядь, у него светлая, придумает что-нибудь.

Вон Баста тоже рэпер, а рекламирует шампунь.

В смысле денег им обоим, да им всем, далеко до JАY Z, бегемотоподобного муженька Бейонсе, но ни у Басты, ни у чернокожего титанчика, да чего там, даже у Стинга нет Кадырова Р. А.

А у Тимати (Тимура) есть.

Говорю безо всякой иронии: с Кадыровым рядом я и сам бы перезагрузил карьеру и переизобрел себя, а если надо, и рэпером бы стал.

Отар Кушанашвили


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