Пермский край находится в западных отрогах Уральских гор, где встречаются Европа и Азия. Можно сказать — это ворота в Сибирь. В этих воротах может свободно разместиться — Бельгия, Дания, Швейцария, Нидерланды и Люксембург. Но по размерам край далеко не самый большой. В России 85 областей и он занимает только 23 место по площади.

Мощь края в его недрах — нефть, уголь, калийные соли, золото, алмазы. более 500 наименований минеральных ресурсов. В свое время, когда автомобилей еще не существовало, будущее пермской нефти сумели разглядеть Людвиг и Роберт Нобели, братья Альфреда Нобеля, который одарил мир динамитом и Нобелевской премией. Братья выбрали Пермь своим нефтецентром. Пермский край суровый, но интересный. Чтоб его понять надо все время отматывать его историю назад в прошлое в глубь веков. Даже медведь на гербе города идет не вперед, а назад.

Это настолько древняя и мощная территория, что от её энергий дух захватывает. Когда-то ее так и называли — Пермь Великая. В 1841 году шотландским геологом Родериком Мурчисоном на территории бывшей Пермской губернии был выделен последний период палеозойской эры Пермский. На этот период пришлось самое опустошительное за последние 542 млн. лет массовое вымирание в истории Земли.

История Пермского края полна загадок и дивных историй. Каких только артефактов здесь не находили. Например, на Севере Пермского края были найдены многочисленные бронзовые прототипы скандинавских драккаров и шнеккаров, бронзовые изображения берсерков из дружины вождя и самого Одина с его верными воронами Хугином и Мунином, которые летали по всему миру Мидгарду и сообщали Одину о происходящем! В скандинавской Саге об Инглиндах, так и говорится, что здесь «у Одина были владения». Получается, что Пермский край родина Северных богов. Вот бы удивился норвежский путешественник Тур Хейердал, если бы узнал где истинная родина Одина. Эти места называли легендарной Гардарикой и Биармией. В Средние века норвежцы, отправлявшиеся на северо-восток, рассказывали по возвращении о богатой стране — Биармии, где всего вдоволь, а люди умеют колдовать. В 1730 году в Стокгольме вышла книга Табберта фон Страленберга. Он долгие годы провёл в верхнем Прикамье, занимаясь изучением местных языков, истории и географии края. Опираясь на топографию скандинавских саг и сообщения арабских историков, Страленберг, пришёл к выводу, что Пермь Великая и Биармия, о которой сообщали скандинавские саги — одно и то же.

По другой легенде здесь жил таинственный народ чудь, который по многочисленным преданиям связан с нижним, подземным миром. Говорили, что по всему Прикамью лежат заколдованные чудские клады. Но самый поразительный миф чудского цикла — это предания об уходе всего чудского народа под землю. Уж очень этот народ напоминает гномов. Чудины слыли рудознатцами и металлургами, они рыли глубокие штольни, добывали руду, плавили металл и знали где сокрыты алмазы и самоцветы.

Артефактов в Пермском крае найдено так много, что ученые до сих пор ломают голову какому же все-таки народу это богатство принадлежало. Коллекция литых бронзовых украшений названа Звериным стилем. До сих пор в глухих лесах Пермского края находят уникальные артефакты — серебряную столовую утварь с рисунками сакрального смысла, нацарапанные поверх изысканных изображений людей и животных. Полагают, что древнее сасанидское иранское серебро завозилось сюда старинным торговым путем, проходившем от Индии к побережью Белого моря через Каспий, Волгу, Каму, Вычегду и Двину.

Думаю, самая большая загадка Пермского края, это легенда о рождении здесь «смеющегося пророка» Заратустры — основателя зороастризма, которому было дано Откровение Ахуры Мазды в виде Авесты. Мыс Стрелка на месте слияния рек Камы и Чусовой в народе называют «горой Заратустры».

Я проехала тысячи километров по этому краю и до сих пор не могу собрать воедино, что же это за невероятное место такое. Думаю, что Пермь Великая была колыбелью многих народов мира. Само слово «Пермь» впервые встречается в «Повести временных лет» XII века. Так называли предков народа коми-зыряне, а позже Пермью прозвали и верхнекамские владения коми-пермяков.

Но это все прошлое, легенды, мифы. Сейчас это промышленный индустриальный край с лесами, прорезанными сетью многочисленных рек, обрамленными скалами, похожими на древние загадочные города, жители которых превратились в камень. Пейзажи Пермского края чем-то напоминают мир «Средиземья» великого сказочника Дж. Р. Р. Толкина — здесь мирные, невероятные по красоте зеленые пейзажи соседствуют с “мрачными шахтами Мордора”. Вот, например, горнолыжный курорт «Губаха» с лучшими на Урале склонами — 18 невероятных трасс от 100 до 2600 метров с максимальным перепадом высот, соседствует с химзаводом. Контраст настолько сильный, что диву даешься как же эти два взаимоисключающих мира сосуществуют вместе. И от этого еще большее ощущение чего-то загадочного, мощного, и непонятного. Пермская область и сама Пермь — это особый ребус, который требует пытливого ума и желания увидеть невидимое. Задаться желанием вскрыть скрытое, отбросить завесу таинственного, запрещенного, секретного. Я бы сказала, что путешествие по Пермскому краю это квест, который, чтобы пройти необходимо терпение и желание. И вот проходишь первый уровень, и тебе открывается новый, и новый, и новый.

Взять хотя бы саму Пермь. Имя у города женское, а суть мужская. В городе нет центральной площади. Комсомольский проспект, в народе Компрос, пересекается в точке «зеро» с улицей Ленина. Обе улицы при этом упираются в проходные заводов, двух мощных гигантов, которые долгое время конкурировали между собой. Горожане так до сих пор не могут прийти к единому мнению — какую же из улиц считать главной. И что считать центром города — эти улицы или великолепную набережную реки Камы. С Камой, тоже все не просто. Вроде она — река Кама, а в тоже время сохранились древние легенды о боге любви Каме, который полюбил богиню Оку. Такую они страсть к друг другу испытывали, что на свадьбе начали выяснять, кто кого любит больше и в порыве страсти стали стрелять друг в друга из своих луков стрелами-розами, дострелялись до того, что убили друг друга. Из крови бога Камы появилась река Кама, а из Оки — река Ока. Но кроме Камы в Пермском крае еще около 30 тысяч рек. Эта огромная цифра как-то в голову не укладывается. От Перми ходят теплоходы по реке Каме. А где реки там, леса, скалы и пещеры. И если составить маршрут из самых ярких – Каменный город, Усьвинские Столбы, Ветлан, горы Полюдов Камень, Помяненный камень, реки Чусовая, Вишера, Усьва, канал Копаньи, то это уже маршрут на неделю, а то на две. В Пермском крае много пещер. Самая длинная пещера на Урале — Дивья и самая холодная Кунгурская ледяная. В ней даже летом лежит лед. Общая длина ее ходов составляет 5,7 км. В пещере 70 озер и 58 гротов. Гроты украшены ледяными кристаллами, сталактитами и сталагмитами. И опять это ощущение невозможности. Лето, солнце, зелень, птицы поют. Заходишь в пещеру, а там чистый лед кругом и зима во всей красе и в голове Павел Бажов сказку рассказывает: «Как комнаты большие под землей стали, а стены у них разные. То все зеленые, то желтые с золотыми крапинками. На которых опять цветы медные. Синие тоже есть, лазоревые. Одним словом, изукрашено, что и сказать нельзя. И платье на ней — на Хозяйке-то — меняется. То оно блестит, будто стекло, то вдруг полиняет, а то алмазной осыпью засверкает либо скрасна медным станет, потом опять шелком зеленым отливает». Все это волшебство завораживает и околдовывает и выходить из пещеры не хочется, хотя холодно там и жутковато. Экскурсоводы говорят, что сюда приезжают даже свадьбы праздновать.

Кстати о холоде. Самое холодное место в Пермской области находится на юге. Так, в 1942 году Бардымская и Осинская метеостанции зафиксировали здесь морозы до 52 градуса, а вот в самых северных точках региона — в Чердыни и Гайнах не было морозов сильнее 46 и 50 градусов. Из-за климата и бедных почв считается, что Пермская область – зона «рискованного земледелия». Но до 1917 года об этом здесь не знали и Прикамье считалось аграрным краем, где на каждого жителя выращивали до полутонны пшеницы. А в древнем городе Соликамске, где в суровых условиях морозной, снежной пермской зимы варили соль для всей матушки России, 300 лет назад Григорий Акинфиевич Демидов, создал уникальный ботанический сад, где в застекленных оранжереях росли и плодносили экзотические деревья. В 1761 году французский монах — астроном Жан Шапп д’Отерош совершил путешествие через всю Россию для наблюдения прохождения Венеры по диску Солнца и солнечного затмения и ненароком заехал к Демидову. В своих воспоминаниях он написал: “Дом господина Демидова расположен на маленькой горе и граничит с восточным берегом Камы. Он счастливо соединил в этой ситуации все удобства, которые он смог получить при помощи искусств, и свой деревянный дом, и один из просторнейших садов. Холодная зима не должна быть препятствием для содержания сада: здесь установлены двенадцать очень красивых теплиц. Они наполнены деревьями лимона и апельсина. Здесь можно видеть и другие фрукты Франции, Италии, некоторое количество растений и кустарников из разных стран”. 20 лет назад ботанический сад Демидова был возрожден в Соликамске и теперь радует горожан своей коллекцией деревьев, трав и цветов. Хочется добавить к этому лишь, то что о таком, ни с в сказке сказать, ни пером описать. Диво дивное — да и только.

Есть многое чего в Пермском крае, о чем раньше нельзя было упоминать, а тем более писать и публиковать. Здесь находилось несколько сверхсекретных предприятий региона, о котором экскурсоводы, проезжая мимо этих предприятий, на вопрос туристов: «Что это за предприятие?», отвечали: «Мне об этом ничего не известно». Пермяки были задействованы во всех космических проектах: от запуска первого спутника до строительства международной космической станции. Когда в тайге, на севере Пермской области, из-за нарушения расчетной траектории, приземлился корабль космонавтов Беляева и Леонова, это было подарком небес, наконец-то в Пермской области можно было говорить о космосе. Сейчас пермяки также продолжают работать на космос. На одних предприятиях думают над двигателями, которые станут выводить ракеты на орбиту через 15-20 лет, на других — о новых космических материалах, на третьих — о системах жизнеобеспечения космонавтов. Очень любят Пермский регион и инопланетные космические корабли. Их постоянно фиксируют в Молебской аномальной зоне.

Здесь же в Перми делали и делают лучшие в мире двигатели и моторы. На пермских двигателях летал легендарный Валерий Чкалов. Первый российский пароход был построен именно в Пермской области: на Пожвинском заводе Всеволжского в 1815-16 годах. Конструкторская тема Перми — это тема для отдельных туристических экскурсий и материала здесь ни на один день.

Еще есть то, о чем не говорят даже сегодня. Исторически Пермская область, место ссылки политических. Как в царские времена, так и в советское. В 1934 году, поэт Осип Мандельштам, был арестован органами НКВД и отправлен в ссылку в Чердынь, где с ним случилась череда мистических событий, которым можно посвятить отдельную статью. В память о жертвах пермских лагерей на берегу реки Чусовая был открыт музей «Пермь-36» — единственный музей ГУЛАГа на территории бывшего СССР, который расположен в реальном лагере.

Думаешь, какая тяжелая должна быть энергия этих мест. Но вот на этой энергии свершилось невозможное — расцвел Пермский балет — слава и гордость Пермской земли. Пермь город балета. Да, именно так. Пермская балетная школа, одна из самых известных и почитаемых во всем мире. Пермский оперный театр — это еще и лаборатория современной оперы. Совсем не давно здесь творил гениальный Теодор Курентзис. Десятки спектаклей были поставлены на пермской сцене. Кроме спектаклей в Перми устраивают невероятные архитектурные инсталляции, такие как «Пермские ворота». Грандиозная работа нашего выдающегося архитектора Николая Полисского, выполненная в виде большой буквы П, представляющая из себя конструкцию из брёвен ели, скрепленных между собой болтами. Что-то в этой инсталляции есть от математической π — трансцендентное и иррациональное. То, что принципиально недоступно нашему пониманию и выходит за пределы человеческого чувственного опыта.

Хочу ли я вернуться в Пермь и Пермскую область? Однозначно да. Потому что я думаю, что разгадала удивительную загадку этой земли. Именно Пермская земля может показать, раскрыть и при желании невероятно увеличить твой личный потенциал, о котором ты можешь даже не догадываться и не подозревать. Именно здесь хранится вся соль земли. Здесь земная скрытая глубина важнее той, что на поверхности, которая может меняться от времени, трансформируясь в разные порой весьма причудливые формы. 17 февраля 1875 года на Мотовилихинском заводе был запущен в эксплуатацию гигантский 50-тонный ковочный «Царь молот». Хоть молота сейчас уже нет, но его основание находится в земле до сих пор, и представляет из себя усеченную пирамиду высотой 4 метра и пятиметровыми сторонами. Под чугунной 630-тонной пирамидой находится фундамент из каменных блоков, спускающийся на 12-метровую глубину. В 1940 году Пермь даже переименовали в Молотов, конечно же не в честь парового молота, но тем не менее, название пришлось как нельзя кстати. А в 1969 году паровой молот был избран символом Перми и запечатлен на гербе города.

Как писал Фридрих Ницше в работе «Так говорил Заратустра», пермский пророк: “Сверхчеловек — смысл земли. Пусть же ваша воля говорит: да будет сверхчеловек смыслом земли!”.

Благодарю за невероятные впечатления и открытия Пермского края Федеральное агентство по туризму и проект турыроссии.рф

Фото: Алексей ГУЩИН.



