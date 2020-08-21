Семён: Тебя как, сразу прикончить, или желаешь помучиться? Сухов: Лучше, конечно, помучиться.

Меня всегда удивлял выбор ядов. И Литвиненко три недели умирал в страшных мучениях, и Скрипалей травили-травили, но так и недотравили, а теперь Навальный будет, наверное, долго болеть. Такое впечатление, что химические науки сильно отстали от достижений античности и средневековья.

Когда отравили Гайдара в Дублине, Егор Тимурович неожиданно показал себя вполне здравомыслящим человеком. Он отказался от помощи как местных, так и английских врачей, и улетел лечиться в Москву, к своим отравителям. Прожил, правда, все равно недолго, года три, но значительно дольше Литвиненко, которого лечили английские врачи.

На месте Навального я бы не летел в Европу, а попросился бы в какой-нибудь гэбешный госпиталь. С его связями, наверное бы, не отказали.

Алексей ШАПОШНИК.